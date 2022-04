Hurricani přichystali Brnu šok a v sérii šli do vedení

Stejný hráč se v závěru úvodní periody prosadil ještě jednou, ještě předtím se do statistik zapsali dvakrát i brněnští hráči, a stav tak byl nerozhodný 2:2.

Druhá perioda však vyšla hostům, kteří šli po dvou přesných střelách do dvoubrankového trháku 4:2.

Třetí třetina začala drtivým náporem hurricanů, ale bez brankového efektu. Bulldogs hrozili hlavně z rychlých protiútoků, jeden z nich se jim povedlo v osmačtyřicáté minutě i zakončit a odskočit již do tříbrankového vedení.

Svěřenci karlovarského kouče Miroslava Závory však zbraně nesložili a poté, co se prosadil Michal Strachota s Tomášem Nushartem, to vypadalo, že se do zápasu vrátili.

Hurricani chtějí ukončit finálovou sérii s Brnem v domácím prostředí

Místo srovnání však přišla studená sprcha v podobě dvou slepených zásahů. Michal Klápa sice ještě v power--play snížil, byla to však jediná radost. Bulldogs už si závěr pohlídali a vynutili si pátý zápas.

FB Hurrican Karlovy Vary – Bulldogs Brno 5:7 (2:2, 0:2, 3:3). Branky: 9. , 18. a 50. Michal Strachota, 53. Tomáš Nushart, 58. Michal Klápa – 16. Josef Žižka, 17. Martin Grlický, 35. Matěj Surkoš, 40. Tomáš Pešek, 48. Matyáš Němec, 53. Martin Grlický, 54. Lukáš Mráz. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 620. Stav série: 2:2.