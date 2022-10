„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, stejně jako s Českou Lípou,“ připomněl karlovarský útočník Michal Strachota (na snímku) skvělý vstup do utkání, který však tentokrát zůstal bez brankové radosti, a když slepými střílely také Otrokovice, přinesla první třetina bezbrankový stav 0:0. To ve druhé dvacetiminutovce padly hned tři branky, dvě měli na svědomí domácí, jednu pak hosté ze západu Čech. Pak následovala hororová třetí třetina, kdy florbalisté Otrokovic povozili hurricany na gólovém kolotoči.