Čtvrté pokračování krajského přeboru ve futsale přineslo nejen tři dvouciferné výhry, ale také dva premiérové tříbodové zisky a změnu posledního týmu v tabulce.

Futsal. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Ale pěkně po pořádku. Futsalisté Termitů, kteří vévodí tabulce, udrželi svou neporazitelnost. Ve čtvrtém vystoupení navíc dosáhli na vysokou výhru, když smetli karlovarské Draky, nad kterými slavili jedenáctibrankové vítězství, ke kterému napomohli třemi zásahy Jiří Šellong a Martin Dušek, čímž tým z Lokte tak dosáhl již na desátý bod v soutěži.

Nejvyšší výhru kola zaznamenal ostrovský Islanders, který si řádně smlsl na karlovarské Slavii. Před svými fanoušky se totiž postarali futsalisté z Ostrova o druhé nejvyšší vítězství v novém ročníku, když zatížili konto soupeře čtrnácti zásahy. Sálovky v tom měli Jakub Toth, který obstaral čtyři brankové radosti a také Jaroslav Zedníček a Tomáš Bursík, když oba dosáhli na hattrick.

Navíc se v dresu vítěze představil Jakub Zeronik, tedy záložník druholigové pražské Dukly, který taktéž přispěl k výhře Ostrova, a to jedním zásahem. Až čtvrtý pokus byl v podání Hradiště úspěšný. A stál za to. Hráči HERDu slavili dvoucifernou výhru nad karlovarským Fut Fetem, když z toho byla dvanáctibranková výhra, ke které přispěl třemi kousky Daniel Dvořák, který napomohl svému týmu k premiérovému tříbodovému zisku.

To Fut Fet se po dvou prohrách v řadě propadl až na dno tabulky. Důvod? Nejdecké Fialky totiž senzačně obraly o všechny ASK Rád, čímž tak opustily právě suterén krajské tabulky, když se posunuly na předposlední příčku. Sedmibrankové vítězství nad Rádem režíroval v trikotu vítěze Filip Rutrle, který se čtyřikrát zapsal do střelecké listiny.

Páté kolo otevře ve čtvrtek 30. listopadu v hale míčových sportů od 21.15 hodin derby mezi karlovarskou Slavií a karlovarskými Draky. Zbylé tři zápasy pak budou na programu v pátek 1. prosince. V Nové Roli přivítají nejdecké Fialky od 18.00 hodin Islanders Ostrov. V Sokolově bude na pořadu od 19.00 hodin derby mezi Termity Loket a ASK Rád a vše pak uzavře v Karlových Varech od 19.30 duel karlovarské Slavie s Hradištěm.

Výsledky, 4. kolo:

HERD Hradiště – Fut Fet Karlovy Vary 12:3 (5:2). Branky: Dvořák Daniel 3, Marinč Martin 3, Nagy Martin 3, Ptáček Tomáš, Kopecký Jakub, Vaněk Richard – Čolič Daniel 2, Sikora Martin.

Karlovarští Draci – Termiti Loket 5:11 (2:6). Branky: Faber Robert 2, Němec Filip, Tolar Jan, Pachta Jindřich – Šellong Jiří 3, Dušek Martin 3, Vůjtěch Jan 2, Vokáč Rostislav 2, Kratochvíl Marek.

ASK Rád – Fialky Nejdek 4:7 (3:2). Branky: Švandrlík Jakub 3, Vondra Štěpán – Rutrle Jakub 4, Šilhan Matěj, Myslivec Martin, Ševčík Petr.

Islanders Ostrov – Slavia Karlovy Vary 14:4 (7:3). Branky: Toth Jakub 4, Bursík Tomáš 3, Zedníček Jaroslav 3, Bahleda Tomáš 2, Zeronik Jakub, Zimmerman Tomáš – Hron Matyáš, Michel Daniel, Šimek Zdeněk, Schönwalder Dalin.

Pořadí po 4. kole: 1. Termiti Loket 10 bodů, 2. Islanders Ostrov 9 bodů, 3. ASK Rád 6 bodů, 4. Slavia Karlovy Vary 6 bodů, 5. HERD Hradiště 4 body, 6. Karlovarští Draci 4 body, 7. Fialky Nejdek 4 body, 8. Fut Fet Karlovy Vary 3 body.