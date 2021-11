Na programu totiž bude definitivní tečka za běžeckou sezonou v Karlovarském kraji v podobě 39. ročníku Karlovarského krosu, který tradičně pořádá Triatlet Karlovy Vary.

Prezence závodu, který je vypsán jako veřejný, bude probíhat v budově hasičů ve Staré Roli, a to od 9.00 do 10.00 hodin pro dětské kategorie a od 10.00 do 11.00 hodin pro hlavní závod, když startovné zůstalo lidové, a to 20 korun pro pidižvíky a členy Triatletu a 50 Kč pro běžce, kteří se přihlásí on-line na: https://sokotime.cz/zavod-211121/, a 100 korun pro běžce, kteří se přihlásí na místě.

Po prezenci přijde přesun na staré hřiště, kde bude start i cíl závodu. Vše odstartují v 10 hodin pidižvíci mini, poté si na své přijde předžactvo. Následně přijdou na pořad závody staršího předžactva a mladších a starší žáků. Poté bude následovat zlatý hřeb 39. ročníku, kdy se na start společně postaví ve 12 hodin muži, ženy, juniorky a junioři, pro které organizátoři přichystali trasu o celkové délce 6 000 metrů. Po skončení závodu proběhne na hřišti slavnostní vyhlášení, a to od 13 hodin.