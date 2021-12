„Zápasy v pohárech jsou vždy náročné, ať už na cestování, tak i samotná hra. Myslím si, že jsme to zvládli na výbornou a zaslouženě postoupili dál,“ pochvaloval si postup v Poháru CEV přes srbské Kraljevo Kočka. Právě on zaskočil již v prvním pohárovém duelu na postu nahrávače za absentujícího Wessela Keeeminka a vystoupení to nebylo v jeho podání vůbec špatné.

Volejbalisté Karlovarska vyhráli šestý duel v řadě

„Jsem strašně rád, jak mě kluci podrželi, a týmovým výkonem jsme to dotáhli do vítězného konce,“ připomíná první důležitý krok, který udělalo Karlovarsko na palubovce Kraljeva, kde vyhrálo 3:1 na sety.

Následně 178 centimetrů vysoký volejbalista nastoupil v základní sestavě Varů i v extraligovém duelu s Brnem, a opět z toho bylo parádní vystoupení a výhra 3:0 na sety.

„Každá výhra mě dělá šťastným,“ prozradil s úsměvem. „Ať už jsem, nebo nejsem na hřišti. Ale tento zápas byl pro mě specifický tím, že jsem znovu nastupoval na pozici prvního nahrávače proti stejnému soupeři jako minulý rok, kdy jsme prohráli 2:3 v pátém setu,“ vracel se zpět v čase Kočka. „Takže jsem rád, že jsme tento reparát zvládli za tři body, a to dokonce ve třech setech,“ chválil si výhru bez ztráty setu.

Vary se statečně perou na evropské scéně. Chceme vždy až na vrchol, říká Novotný

V následné pohárové odvetě s Kraljevem se sice dostal na palubovku až během hry, přesto to bylo pro Karlovarsko velké oživení. „Wess měl za sebou po absenci jen jeden den tréninku. Tudíž jsem byl připraven naskočit do odvety. Asi je to tak, jak říkáme, že to tam jdeme z lavičky vždy trochu zapálit, takže jsem moc rád, že i tentokrát to vyšlo,“ upozorňoval Kočka.

V osmifinále Poháru CEV čeká volejbalovou družinu trenéra Jiřího Nováka další zvučný soupeř Galatasaray Istanbul. „Velké jméno, velký klub,“ uznává kvality soupeře. „Myslím si, že to bude velice atraktivní utkání jak pro diváky, tak i pro nás hráče, rozhodně se těšíme,“ přiznává nadšení z věhlasného soupeře.

O víkendu se vítězně Karlovarsko naladilo po skalpu Odoleny Vody, kterou porazilo 3:0 na sety, na dnešní čtvrtfinále Českého poháru.

„Zápasy proti Odolce jsou vždy těžké a my jsme rádi, že se nám tento zápas povedlo ve třech setech vyhrát,“ zdůrazňuje nahrávač z lázní. Dnes naskočí Vary do kolotoče Českého poháru, kdy je čeká první duel s Příbramí, tedy týmem, na který nemají příliš dobré vzpomínky.

„První zápas s Příbramí už je dávno za námi,“ naráží Kočka na první extraligovou porážku 1:3, kterou navíc jeho tým utrpěl v domácím prostředí.

„Teď chceme pokračovat v bojovném výkonu, ať je proti nám kdokoliv. Jdeme vyhrát,“ burcuje před utkáním Kočka a rázem přidává: „Každopádně to nebude nic jednoduchého.“

POHÁR CEV: Kraljevo těžko kousalo v lázních evropskou stopku, dál jdou Vary

Spoléhat tak budou Karlovaráci i na hlasivky svých fanoušků. „Bitvy s Příbramí jsou vždy zápasy velice peprné,“ láká fanoušky do ochozů haly míčových sportů, kde se od 18.00 hodin duel odehraje.

„Je to poslední zápas v domácím prostředí v tomto roce, tak bychom si přáli, aby fanoušci dorazili v co největším počtu, abychom měli skvělou atmosféru, jako je tomu vždy,“ přeje si hojnou návštěvu, která požene Karlovarsko za vítězstvím, malý velký muž Karlovarska.