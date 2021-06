V úterý se losoval nový ročník nejvyšší česko--slovenské házenkářské soutěže žen – MOL ligy. Mezi třinácti účastníky nechyběla Házená Kynžvart! „Byli jsme plni očekávání,“ hlásí s úsměvem kouč kynžvartských házenkářek Peter Sabadka, který byl přímo na místě konání, v Bratislavě. Peter SabadkaZdroj: Zdeněk Plachý

„Soutěž bude určitě velmi náročná, Stúpava doplnila počet místo Prešova, odsouhlasila se také účast polského celku Ruch Chorzów, který je dalším zpestřením,“ dodává trenér Kynžvartu.

Jeho tým se bude muset jako nováček soutěže poprat s několika výzvami. Tou první je, že na rozdíl od drtivé většiny soupeřek kynžvartské házenkářky dlouhou dobu zápasově „stály“. „Uvidíme, co s námi třičtvrtěroční pauza udělá. Za dodržení pandemických opatření jsme se sice snažili trénovat, ale neměli jsme možnost hrát ostrá utkání,“ poukazuje Peter Sabadka.

K tomu nutno připočíst, že nabídka hrát MOL ligu přišla poměrně pozdě. „To je pro nás obrovskou nevýhodou, přestupový trh je již v plných obrátkách,“ uvědomuje si kouč Házené Kynžvart.

Nicméně na doplnění se tvrdě pracuje a první velká posila je již tady. Tou je sedmadvacetiletá brankářka Anežka Zuzánková, která přichází ze švýcarského Zugu.

Anežka ZuzánkováZdroj: LK Zug/ Házená Kynžvart

„Pro náš celý klub je to velká výzva. Bude to těžké sousto, kalendář je strašně nabitý, jsou tam zatím čtyři vložené středy, kdy se bude hrát takzvaný anglický týden. To je velmi náročné zejména na šířku kádru, s tím bude asi náš největší problém,“ předesílá Peter Sabadka.

Ten bude muset zvolit účinný způsob, jak tomu čelit. „Budeme se snažit odprezentovat kvalitu místo kvantity. Budeme potřebovat, aby se nám vyhýbala zranění. Všechno musíme zohlednit i v přípravě, aby každá hráčka mohla nastoupit do zápasu ve své životní formě, o to se budeme snažit,“ říká odhodlaně.

Aktuálně si hráčky Kynžvartu užívají dovolenou. Znovu se sejdou k zahájení přípravy 12. července, když týden předtím začnou trénovat individuálně. „Potom nás čeká herní soustředění, které bude probíhat na Slovensku v Dunajské Stredě, kde budeme mít možnost odehrát zápasy se slovenskými, maďarskými a rakouskými týmy. Bude to velmi pestrá zápasová konfrontace,“ pochvaluje si Peter Sabadka.

Doma Házená Kynžvart využije blízkosti německých hranic, svou kvalitu otestuje proti celkům z Görlitz a Regensburgu. V jednání je zápas se Slávií Praha. „Příprava bude určitě hodně náročná,“ zakončuje sondu do řad nového účastníka MOL ligy trenér Peter Sabadka.

Zdroj: Zdeněk Plachý