V Kynžvartu radostí příliš neskákali. Jejich úsilí o nejvyšší soutěž dorostenek postavil svaz do cesty pořádnou překážku. Kvalifikační dvojzápas se Sokolem Vršovice. „Dostal jsem to za úkol asi čtrnáct dní před prvním zápasem,“ prozrazuje trenér Házené Kynžvart Jiří Maršík.

K dispozici měl přitom pouze pět hráček, které do této věkové kategorie patřily, zbytek tvořily starší žákyně. „Byl to narychlo poskládaný tým, pustili jsme se hned do práce a komplet jsme se sešli až tři tréninky před kvalifikací,“ prozrazuje kynžvartský kouč. Chyběly totiž dvě z klíčových hráček, Königová s Kapusniakovou, které pobývaly na soustředění mládežnické reprezentace. „Bylo to jenom o tom, dát ten tým trošku dohromady, aby si mladé hráčky rozuměly s těmi staršími, aby hra měla nějakou hlavu a patu. Bylo to všechno narychlo, nebylo moc času dostat to holkám pod kůži, ale spíše to bylo o tom, aby věděly, co se po nich chce, a trošku to dodržovaly,“ přibližuje Jiří Maršík.

První utkání v domácí hale Milana Prokeše vyšlo Kynžvartu více než dobře, své soupeřky z Prahy porazily o 22 bodů, 40:18. „Myslím, že jsme je překvapili. Vzhledem k naší soupisce a mládí hráček asi Vršovice nečekaly hru, kterou jsme předvedli. Byli jsme na tom lépe kondičně, uhráli jsme to, navíc s luxusním náskokem,“ pochvaloval si trenér dorosteneckého celku Házené Kynžvart.

I když… „Když jsem se potom díval na video, tak kdyby vršovické hráčky proměňovaly šance, které měly, tak by náš náskok nebyl zdaleka takový,“ upozorňuje Jiří Maršík.

Před druhým zápasem ale celá organizace Házená Kynžvart neponechala nic náhodě. U rozboru videa seděl také trenér A- týmu Peter Sabadka, v jehož týmu nastupuje pět hráček dorostu. „Je to největší odborník, kterého v našem klubu máme,“ poznamenal Jiří Maršík. Ten se snažil hráčky udržet v plné koncentraci. „Zdůrazňovali jsme jim, že máme odehrán pouze poločas,“ říká.

Ve Vršovicích čekal kynžvartské dorostenky tepelný skleník. „Bylo tam obrovské horko. Chtěli jsme zápas odehrát důstojně, aby se nikdo nezranil, a k tomu přivézt vítězství,“ pokračuje Jiří Maršík.

Povedlo se. Dorostenky Házené Kynžvart vyhrály i v Praze a postupují do naší nejvyšší soutěže. „Domácí nás ničím nepřekvapily a odehráli jsme v klidu i druhé utkání. Všem holkám, které se do kvalifikace zapojily, i těm, které do toho zasáhly méně, patří obrovské poděkování. Byly ukázněné a byly fajn, byl jsem spokojen,“ chválil trenér.

Vyzdvihovat někoho individuálně Jiří Maršík nechtěl, ale přece jen musel zmínit výkon brankářky Andrey Buchtové. Ta předvedla již v domácím utkání výborný výkon, který přes zdravotní handicap zopakovala i ve Vršovicích, kde znovu dosáhla nad 50procentní úspěšnost zákroků.

„Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, že jsme pro kynžvartskou házenou i házenou v celém kraji udělali jeden z dalších krůčků směrem dopředu,“ zakončil úspěšnou kvalifikaci trenér dorosteneckého týmu Házené Kynžvart Jiří Maršík.