„Já si moc vážím toho, co náš tým dokázal,“ culil se spokojeně po utkání českobudějovický kapitán Petr Mach. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým byl totiž dvakrát na pokraji ukončení sezony, když během série prohrával již 0:2 na zápasy.

„Možná je dobře, že jsme spadli až na dno, protože jsme se zase odrazili a v pondělí budeme hrát zápas o všechno,“ naráží Mach na dnešní utkání, které na svém konci určí, kdo usedne na volejbalový extraligový trůn.

Cestu za důležitou výhrou odstartovali Jihočeši na své palubovce již v prvním setu, kdy Karlovarsko dokázalo držet krok s Jihostrojem do stavu 13:13. Posléze České Budějovice odskočily soupeři na rozdíl čtyř bodů a následně set dovedly do vítězného konce 25:23.

I vstup do druhé sady měli domácí velmi dobrý, když šli do trháku 11:4, následně 17:12, ale hráči ze západu Čech nesložili zbraně a příchod univerzála Římala řádně okysličil volejbalové řady Karlovarska. Set dospěl do dramatické koncovky, kdy oba týmy odvrátily hned několik setbolů, ale nakonec se z výhry radovaly Karlovy Vary, které vyhrály 33:31.

Poslední finále dnes čeká volejbalisty Karlovarska, kteří mohou v případě výhry nad Jihostrojem pomýšlet na mistrovský titul.Zdroj: Deník/ Redakce

Třetí set přinesl vyrovnanou bitvu, kdy se oba týmy přetahovaly o každý míč, ale v závěru setu byli aktivnější Jihočeši, kteří dokázali dotáhnout set do výhry 25:19. I čtvrtý set dokázali hráči Jihostroje urvat ve svůj prospěch, čímž zkompletovali vítězství na 3:1 na sety.

„Musím říct, že Budějovice zápas skvěle odpřihrávaly. De Amo si dělal na síti, co chtěl v útoku. My jsme netlačili servisem a nemohli jsme se na ničem chytit,“ poznamenal k utkání kapitán Karlovarska Lukáš Ticháček.

Jihočeši tak dokázali srovnat na 2:2 na zápasy a rozhodující pátý duel se odehraje v Karlových varech v pondělí 19. dubna od 20.20 hodin za dohledu televizních kamer ČT sport.

„Máme ještě šanci vyhrát doma a na to se teď musíme soustředit,“ burcuje Ticháček před závěrečným kláním extraligy, které určí nového mistra.

VK Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:23, 31:33, 25:19, 25:20). Rozhodčí: Činátl, Kovář. Bez diváků. Stav série: 2:2.

VK Jihostroj České Budějovice: de Amo, Michálek, Ondrovič, Rejlek, Stoilovič, Todua, libero Kryštof (stř. Polák, Schouten, Mach).

VK ČEZ Karlovarsko: Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, Patočka, libera Pfeffer, Kočka (stř. Lux, Římal, Ticháček, Baláž).