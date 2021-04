„Byla jsem překvapená, jak se extrémní omezení projevila ve váhových přírůstcích u některých dětí. Jedno ztloustlo o 3 kilogramy. Přitom přes sport vzniká spousta potřebných pohybových stereotypů, zkušeností, což má vliv také na inteligenci,“ prohlásila trenérka.

Velká část jejího života se točí kolem dětí ve škole, klubu a s manželem společně vychovávají pět synů. Sama se pak stala trenérkou ledního hokeje v týmu Energie Karlovy Vary. A aktuálně zažívá velký frmol.

Logo Díky, trenéreZdroj: Díky, trenére

„V pátek se rýsovalo otevření, tak jsme se v klubu připravovali. Obvolávali jsme rodiče svěřenců, řešili program. Pak jsem si večer stoupla k žehlicímu prknu, dívala se na televizi a nestačila se divit, jak se vše zase zrušilo. Za pondělní drobná rozvolnění jsme ale rádi,“ popsala Jiskrová, která se dostala do užšího výběru letošního ročníku akce Díky, trenére. Zároveň trenérka byla u návratu dětí do škol. A všimla si několika zajímavostí.

„U některých jsem bohužel viděla, že opravdu ztloustly. Ale jinak na dětech bylo vidět, jak moc touží po sociálním kontaktu a pohybu. Na koberci předvedly o přestávkách převal i kotoul, nechybělo hraní a skákání panáka na chodbě. Sama nemám ráda, když děti celou hodinu jenom sedí, takže pohyb zapojuji také během vyučovací hodiny,“ tvrdila Jiskrová, která se dostala také do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny Díky za VZPruhu, kde připravila pro veřejnost pohybovou výzvu.

Sama totiž ví, jak moc je organizovaný sport důležitý a jaký má pozitivní vliv na děti – na jejich soustředění a vnímavost, ale třeba také na inteligenci.

„Mé zkušenosti říkají, že to tak je. Ve chvíli, kdy jsou děti pohybově vybité nebo máme po dobré hodině tělocviku, tak se dokážou více soustředit. Je to opravdu vidět. Přes pohyb mají lepší náladu, jsou odolnější, lépe se učí… Vzniká tam spousta potřebných pohybových stereotypů, zkušeností, což má vliv také na inteligenci. A my jsme tohle půl roku většině dětí vzali,“ smutní trenérka Jiskrová také z toho, že se zatím její svěřenci nedostanou na led.

„V rodinách, kde děti podporovali k pohybovým aktivitám, tak na tom budou dobře. Pak ale budou děti, které prostředí a okolí nemají takto vybavené a kde třeba sport není takovou prioritou. Obávám se toho, že se budou rozevírat nůžky.“