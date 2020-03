Blonďatý záložník odstartoval svou kariéru v pěti letech v rodné Toužimi pod taktovkou trenéra, svého táty.

„Vzpomínám na to strašně rád. Táta byl sice přísný, ale mě a spoustu dalších kluků díky němu fotbal opravdu bavil,“ vracel se zpět v čase za svými prvními fotbalovými kroky Pavel Šulc.

A fotbal byl pro něho volbou číslo jedna. „Jsme fotbalová rodina, jiný sport neměl šanci,“ narážel s úsměvem na fotbalové geny, které zdědil.

„Myslím si však, že i kdybych si vybral jiný sport, tak rodina by mě podporovala stejně jako mě podporuje teď,“ přemítal.

V osmi letech zamířil toužimský nadějný hráč do lázeňského města, kde oblékal dres karlovarského 1. FC. „Chodil jsem do třetí třídy takže v tu dobu škola nebyla problém, zvládal jsem to v pohodě. Do Varů jsem dojížděl dvakrát týdně a vozila mě rodina, takže to bylo v pohodě,“ vzpomíná na první velké angažmá.

Ale to ještě nevěděl, co ho čeká, když následně přišla s nabídkou plzeňská Viktoria. „Taková věc vždycky potěší,“ přiznává Šulc. „Do Plzně mě chtěli už dřív, ale to jsme se rozhodli s našima, že je ještě moc brzy,“ prozradil Šulc.

A právě ve Viktorii začal ´Šulcík´ naplňovat své fotbalové kvality naplno, když zaujal nejen svými výkony v mládežnických týmech plzeňského klubu, ale také díky kvalitním výkonům oblékl i reprezentační dres České republiky, kdy přešel přes mládežnické kategorie U17 až do současné U21.

„Nominace do reprezentace je vždycky čest a mám z toho pokaždé radost. Neberu to jako samozřejmost. Každý zápas v reprezentačním dresu si proto užívám,“ vysvětloval. Velkým svátkem pro hbitého a dobře technicky vybaveného fotbalistu byla vystoupení v prestižní mládežnické Lize mistrů v trikotu Viktorie Plzeň.

„Rád vzpomínám na každé utkání, ale největší zážitek byl asi, když jsme hráli v Římě. Prohrávali jsme 1:3 a nakonec utkání i v deseti otočili na 4:3,“ připomněl duel, ve kterém viktoriáni dosáhli na cenný skalp římského AC.

Posléze nabrala Šulcova kariéra na obrátkách, vyzkoušel si přípravu v A-týmu Viktorie, následně oblékal dres Jihlavy, Opavy, kde patřil k oporám týmu. Následně během letní přestávky zamířil na půlroční hostování do Českých Budějovic.

„Každé ligové angažmá je výzva, do Budějovic si mě vyhlédl trenér Kohout, který mě znal z mládeže z Viktorie Plzeň. Věděl jsem, že dostat se do sestavy nebude jednoduché, ale věřím, že na to mám,“ přeje si v novém působišti dostat se do základní jedenáctky Šulc. Ten musel po svém přesunu na jih Čech opět řešit bydlení.

„S hledáním bytu jsem zatím neměl problém, protože v Jihlavě jsem bydlel ve věžích a v Opavě jsem bydlel přímo na stadionu v hotelu. Teď bydlím v bytě, kde bydlel Jindra Staněk, který je na hostování z Českých Budějovic v Plzni,“ vypočítával Šulc. „Co se týče zařizování, tak mám vlastní návrhářku, která je zároveň i má přítelkyně,“ pochvaloval si pomoc své přítelkyně. Na vystoupení v jarní části si však bude muset nějakou dobu počkat, když druhá polovina první ligy byla kvůli možnému šíření nákazy koronavirem dočasně přerušena.

„Fotbal mi chybí,“ zklamaně popisoval. „Je hrozný nevědět, kdy zase začneme hrát,“ krčil smutně rameny toužimský rodák. Právě během přerušené jarní části ligové soutěže zamířil zpět do rodné Toužimi.

„Máme individuální plán na každý den, takže ráno vstanu, nasnídám se a vybíhám do lesa na Karasák. Přiběhnu a mám ještě druhou fázi tréninku, což je posilování,“ nastínil Šulc tréninkový plán, který ho udržuje v kondici.

Šulc si navíc připsal během své fotbalové štace také jedno příjemné setkání, když se během zimní přípravy potkal na hřišti v dresu Plzně s bratrancem Lukášem, který pro změnu hájil barvy druholigového Sokolova.

„Bylo to fajn, hráli jsme na sebe, protože on hraje v obraně a já vlastně v útoku, takže jsme se potkávali na hřišti často. I když utkání dopadlo lépe pro nás, myslím si, že i odehrál dobrý zápas,“ chválil svého bratrance Lukáše. Šulc patří v současné době k fotbalovým klenotům, a to nejen na české fotbalové mapě. „Neberu se jako klenot, jen dělám to, co miluji a co mě baví. Jsem prostě normální kluk z vesnice, co si plní svůj sen,“ dodal skromně Šulc a závěrem připojil své cíle do budoucna. „Prosadit se v lize, nejlépe v dresu plzeňské Viktorie, a časem třeba zahraničí, ale uvidíme, jak vše nakonec dopadne.“

Pavel Šulc

Narozen: 29. prosince 2000

Pozice: záložník

Číslo dresu: 11

Pavel Šulc je český fotbalový záložník a mládežnický reprezentant. Toužimský rodák odstartoval svou fotbalovou kariéru v pěti letech v SK Toužim, odkud přestoupil do 1.FC Karlovy Vary a posléze do FC Viktoria Plzeň. V kategorii dospělých má za sebou půlroční hostování v druholigovém FC Vysočina Jihlava a poté zamířil do ligového celku SFC Opava. V současnosti působí Pavel Šulc v prvoligovém klubu SK Dynamo České Budějovice, kde je na půlročním hostování z klubu FC Viktoria Plzeň.