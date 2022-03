„Ten zápas všechno zlomil, finálová bitva s Tomášem Treglerem byla třešnička na dortu. Mám z titulu obrovskou radost, jsem v sedmém nebi“ hlásil odchovanec Dobřan, který rozhodl v nádherné sedmisetové bitvě.

Který ze dvou závěrečných zápasů byl pro vás těžší?

Psychicky to bylo těžší s Polanským. Měl jsem z něho respekt, protože jsem ho dlouho neporazil. Fináles Treglerem bylo zase těžší fyzicky, i si myslím, že náš ping-pong vypadal lépe. Bylo se na co koukat, samé pěkné výměny.

Kam tenhle úspěch řadíte?

Je to nejvíc, co se mi zatím povedlo, i když mám i titul z mixu, ale ten přece jen nehraje každý. Ti nejlepší se spíš soustředí na dvouhru.

Vy jste byl i nejlepším hráčem základní části extraligy. Cítíte životní formu?

Musím říct, že ano. Co se týče výsledků i herně jsem na tom nejlépe. Hraju výborně a doufám, že to vydrží i do play-off extraligy. A že se nám podaří urvat vysněný titul, který Cheb ještě nikdy nevybojoval.

Zvedne vám osobně mistrovský titul sebevědomí před vrcholem extraligy?

Určitě, ale bude to něco úplně jiného. Je to týmová soutěž, kde jsme na to tři, bude rozhodovat výkon všech hráčů. Já jen doufám, že když se mi něco nepovede, kluci to doplní a společně to zvládneme.

BOX

PLAY-OFF, čtvrtfinále

SKST CHEB – KT Praha

Sestavy

Cheb: David Reitšpies, Antonín Gavlas, Stanislav Kučera

KT Praha: Tomáš Pavelka, Martin Olejník, Martin Koblížek – na soupisce jsou i legendy Jindřich Panský a Milan Orlowski, ale nejspíš nenastoupí

Kdy se hraje?

ÚT 29. 3., 18.00 v Chebu

ČT 31. 3., 18.00 v Praze

Případný třetí zápas

NE 3. 4., 16.00 v Chebu

Hraje se na dvě vítězství

Další čtvrtfinálové série

SKST Havířov – TJ Ostrava KST

El Niňo Praha – TTC Ostrava

Liberec – Havlíčkův Brod