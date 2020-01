Nejlepší Češka dokázala smazat manko z úvodních kilometrů a byla nejlepší z osmičky členů eD system Bauer Teamu v šedesátikilometrovém závodě. Nejrychlejší muži Bauerova týmu uhájili umístění v první třicítce, když Ilja Černousov dojel na 25. a Alexis Jeannerod na 29. příčce.

O tom, které ženy budou v prvním závodě nového roku bojovat o stupně vítězů, se rozhodlo hned na prvních kilometrech. Už na vrchařskou prémii na sedmém kilometru přijelo startovní pole velmi potrhané a do čela se prodrala trojice severských závodnic Norgrenová, Korsgrenová a Slindová. Kateřina Smutná na ně nabrala ztrátu přes minutu a projela na osmém místě, pak ale začala její skvělá stíhací jízda a česká závodnice v barvách eD system Bauer Teamu se postupně probojovávala kupředu.

Smutná dokázala v dalších 35 kilometrech smazat manko na své soupeřky před sebou a prodrat se až na dohled 4. místa. To nakonec uhájila Dahlová, a Kateřina Smutná tak 5. příčkou zopakovala své umístění v Kaiser Maximilian Laufu z loňska. „Začátek nevypadal úplně dobře, ale zdálo se mi, že to holky malinko přepálily. Řekla jsem si, že to risknu, pojedu si svoje tempo a počkám si, až někomu třeba dojde, což se vyplatilo. Trošku mě mrzí, že se mi v posledních kilometrech vzdálilo 4. místo, ale já jsem tady vždycky kolem toho pátého, tak proč to měnit,“ smála se v cíli nejlepší Češka, která na trati cítila i následky tréninkového pádu.

„Upadla jsem před Vánocemi, vypla mi lyže. Nejdřív to vypadalo dobře, ale další dny mě začaly bolet záda a ruka. Ruka je naštěstí dobrá, ale záda jsem dolů z kopce ještě trochu cítila. Tak snad se to bude zlepšovat,“ věří Smutná směrem k dalším závodům.

Pro první tři místa mezi ženami si dojela od začátku vedoucí trojice Korsgrenová, Norgrenová a Slindová, která se ale zhruba po dvou společně strávených hodinách roztrhala a Lina Korsgrenová najela na druhou Norgrenovou přes 3 minuty. Další ženy eD system Bauer Teamu dojely na 15. místě, které patří Anně Sixtové, a na 19. příčce, kterou brala Roxane Lacroixová.

V závodě mužů se drželo hlavní, zhruba 40členné pole dlouho pohromadě – až do druhé sprinterské prémie na 42. kilometru – a nechyběli v něm ani členové eD system Bauer Teamu Alexis Jeannerod a Ilja Černousov. Pak se začalo čelo natahovat a vedoucí skupina do posledních kilometrů prořídla. O vítězi se nakonec rozhodovalo v hromadném dojezdu 12 závodníků, ve kterém triumfoval Emil Persson.

Nejrychlejším mužem eD system Bauer Teamu byl 25. Ilja Černousov, který absolvoval svůj první individuální závod v letošní sezoně Visma Ski Classics. O čtyři příčky za ním dojel jeho týmový kolega Alexis Jeannerod, který bral 29. místo. Český závodník v barvách eD systemu Jan Šrail dojel na 39. pozici a závod dokončila i polská dvojice Antolec (46.), Klisz (55.).

Visma Ski Classics bude pokračovat hned tento víkend, kdy je na programu druhý z pěti závodů v řadě – La Diagonela. Ta se pojede v sobotu 18. ledna ve Švýcarsku.