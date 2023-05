Přesně týden uběhl od MMA zápasu, ve kterém Patrik Kincl na body zvítězil nad Karlosem Vémolou a obhájil titul střední váhy organizace Oktagon. Poražený z hlavního českého zápasu roku se po prohře nestihl ani rozkoukat a už zná dalšího soupeře.

Patrik Kincl porazil v odevetě Karlose Vémolu na body. | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Odplata za pět let starou porážku v O 2 Aréně se Patriku Kinclovi povedla. Karlose Vémolu na akci Oktagon 43, která se konala minulou sobotu, porazil dominantně 5:0 na body. „Byla to dlouhá cesta se spoustou emocí nejen u mě, ale i u fanoušků,“ řekl Kincl po zápase, který se většinou odehrával na pletivu oktagonu. „Šel jsem si pro ukončení, to se nepovedlo. Porazil jsem ale Karla v jeho hlavní hře a to je více než TKO v prvním kole,“ podotkl.

Vémola za svůj pasivní přístup v boji schytal po zápase řadu urážek, aktuálně už ale musí být rodák z Olomouce v pozoru. Organizace Oktagon totiž zveřejnila, že vítěz duelu Pavol Langer - Alexander Poppeck, se utká v následujícím zápase právě s Vémolou.

„Bitva o Vémolu! Ve hře je prozatímní titul polo-těžké váhy. Vítěz se utká s „Terminátorem“. Slovenský kat Langer v Mnichově poráží Xaviera, stává se#2 polotěžké váhy OKTAGON MMA a světovou#97. Pro mnohé překvapení roku. Pro jiné vůbec. Tichá voda z Košic si nikdy nevybírala a je kovaná jen těžkými zápasy! Má devět ukončení z 11 výher a soupeře mele na zemi i v postoji. Pro aktuálně nejlepší polotěžkou váhu Slovenska zaslouženě životní zápas,“ zveřejnila organizace Oktagon.

„Číslo dva polotěžké váhy v Německu, trojka v OKTAGON MMA a devadesátka na světě! To je monstrum z Mnichova „Ironside“ Poppeck. Extrémně silný zápasník nejdřív ve Frankfurtu smazal Hajdarpašiće za 100 vteřin, v Mnichově pak brutálně vytřel podlahu s legendárním Zawadou a nedal mu jedinou šanci. Střet slovenského obra a německého vikinga je nevyhnutelný!“ dodali promotéři slavné MMA organizace.

Po tvrdé prohře si mnozí fanoušci mysleli, že Vémola bude zápasit až na konci roku v odvetě s Atilou Véghem, nakonec ale vše bude jinak.