Beskydy zaskočily úřadujícího mistra pouze v prvním setu, když šly do vedení 4:1, posléze však Karlovarsko převzalo otěže do svých rukou a dotáhlo první set do výhry 25:17. Ve druhé sadě to pak byla v podání Varů rychlovka, když domácím dovolily uhrát pouze třináct bodů. I třetí sada přinesla dominanci výběru z lázeňského města, který po výhře 25:15 zkompletoval výhru na 3:0 na sety.

Věřím, že sérii protáhneme, přeje si Pastrňák, benjamínek Karlovarska

„Za mě spokojenost. Podali jsme koncentrovaný výkon, nic jsme tady nepodcenili. Jsem spokojený s tím, jak jsme to zahráli, a mohli jsme vystřídat i kluky, kteří si mohli zahrát ostré zápasy, takže super,“ pochvaloval si po utkání třináctou výhru v řadě karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.

Vary tak i podruhé Beskydy porazily bez ztráty setu, a vítězně tak nakročily do druhé poloviny základní části. V sobotu 10. prosince čeká Karlovarsko hit extraligy, ve kterém bude hostit v hale míčových sportů od 18.00 hodin v bitvě dvou nejlepších celků druhý v pořadí Liberec.

Karlovarsko se topí v euforii. Za výhru jsme rádi, chválil si univerzál Sasak

Black Volley Beskydy – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (17:25, 13:25, 15:25). Rozhodčí: Grabovský, Kavala. Diváci: 200. Beskydy: Mišek, Koloušek, Danylov, Perry, Motyčka, Olmedo, libero Jelen (stř. Komorowski, Guimaraes, Provazník, Válek). Karlovarsko: Juhkami, Patočka, Sasak, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Pastrňák, Lamanec, Kasan, Kočka).