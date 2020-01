Prostředí, v němž se tyto bitvy uskuteční, poskytne v úterý 21. ledna karlovarská hala míčových sportů. Složení finalistů se nese v duchu především návratů, ale také jedné premiéry. Bitvy o unikátní trofeje i prestižní triumf odstartují v 17:00 utkáním žen, pokračovat budou od 20:00 zápasem mužů.

Jak velí tradice, stěhuje se vyvrcholení pohárové soutěže pravidelně mezi Čechami a Moravou. V roce 2020 přišla na řadu opět česká část republiky a poprvé v historii také Karlovy Vary, kam se pohárové finále přesunulo z Olomouce. Letošní finalisté a především jejich fanoušci tak závěrečné boje nebudou mít daleko.

Do finále se totiž z více než 150 družstev vyřazovacím systémem o deseti úrovních, v nichž se odehrálo přes 360 zápasů, probili tři pražské týmy a také florbalisté z Mladé Boleslavi.

Jihoměstské derby a čekání na konec doby stříbrné

Už to svědčí o tom, že ženské finále bude napínavé. Utkání ale koření i fakt, že finalistky Chodova a jihoměstských Tigers se v lize dělí o stejnou halu. Zatímco Tigers se do finále Poháru Českého florbalu vrací po tříleté odmlce, které navíc předcházela dvě stříbra, chodovské hráčky čeká třetí finále v řadě. Ani jeden z dvou předchozích pokusů však nedokázal Chodov proměnit v triumf. Letos může o zdaru či nezdaru rozhodnout také úprava systému – ženské finále se bude hrát stejně jako zbytek ženské části poháru na 3x 15 minut herního času.

„S Chodovem jsme hrály poměrně nedávno, jeho hru tak máme stále v hlavách. Víme, co od něj očekávat a jak v průběhu zápasu reagovat,“ říká před úterním utkáním útočnice Tigers Lucie Řezáčová. „Taková utkání jsou pro mě výjimečná atmosférou, kterou vytvářejí skvělí diváci, a hlavně tím, jak všichni hrají na dvě stě procent. V těchto ohledech je každé finále jedinečné oproti ostatním zápasům.“

„Finále chceme rozhodně vyhrát a podle toho taky do něj vstoupíme,“ věří obránkyně Chodova Johana Vrbová. „Na zápas s Tigers se těším a věřím, že se bude jednat o dobré utkání. Těžko říct, jaký průběh bude mít vzhledem k současné úpravě systému poháru, protože to zkrácení je znát a může se to vyvíjet všelijak. Věřím však, že ho budeme od začátku kontrolovat a dojdeme si pro vítězství, pro které uděláme všechno.“

Premiéra pro Bohemians, boleslavský návrat do finále

Po loňské absenci ve finálovém klání se do bojů o druhou nejprestižnější trofej české klubové scény vrací také florbalisté Mladé Boleslavi. Trofej, kterou Mladoboleslavští vyhráli v lednu roku 2017, navíc mezitím nahradil nový pohár z dílny Davida Lomose. I to může zpestřit mužské finále. Jejich soupeři z FbŠ Bohemians si totiž jako jediní letošní finalisté o triumf v pohárové soutěži zahrají poprvé v historii mužské části klubu, a o motivaci tak nemají nouzi.

„Být ve finále určitě není samozřejmost, odehráli jsme těžké zápasy jak ve skupině, tak ve vyřazovacích bojích. Nemám rád názor, že pohár není kvalitní soutěž. Má to i další rozměr,“ je přesvědčený trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný. „My jsme odehráli minimálně tři venkovní zápasy, kde si soupeř udělal z utkání výbornou celoklubovou akci. Přišlo jim hodně diváků a myslím, že i pro všechny hráče na palubovce to byl zážitek. I toto je poslání velkých klubů, jako jsme my. Bohemians jsou výborný tým s kvalitním trenérem, který je umí na zápas vždy připravit. Oba letošní zápasy se rozhodovaly až v koncovce. A za to, že vedeme ligu, nám ve finále nikdo nic nedá. Čeká nás těžký zápas.“

„Vnímáme finále poháru sice jako speciální utkání, ale nechceme se tím dopředu stresovat,“ říká kapitán Bohemians Kryštof Krbec. „Myslím si, že každé pohárové utkání bylo pro nás těžkou zkouškou. Pokaždé jsme museli předvést to nejlepší, abychom se dostali až do vytouženého finále. Nejtěžší test našich florbalových kvalit nás zřejmě teprve čeká v úterním finále. Očekáváme od Mladé Boleslavi kvalitní florbal a stabilní výkon po celý zápas. V letošní sezoně jsme s nimi odehráli už dvě utkání a v obou jsme se jim dokázali po část zápasu herně vyrovnat. Boleslavští mají výhodu mentální přípravy, protože v minulých sezónách odehráli na rozdíl od nás podobná velká utkání.“

Sledování finálového dne a vstupenky

Karlovarská hala míčových sportů disponuje dvěma tribunami, v současné chvíli zbývá už jen několik posledních kusů vstupenek na sezení na vedlejší tribunu B, hlavní je vyprodána. Na místě pak bude k zakoupení omezený počet vstupenek na stání. Oba finálové zápasy bude možné sledovat také v televizi, a to na kanálu ČT sport od 16:50, respektive od 19:50.

Odměna pro vítěze

Ani tentokrát nemine účastníky bojů o druhou nejprestižnější klubovou trofej finanční odměna, která byla oproti minulým letům navýšena. Finalistky Poháru Českého florbalu získají 30 000 Kč, vítězky pak 60 000 Kč, druhý nejlepší mužský celek získá 75 000 Kč, vítězové pak dokonce 150 000.

Oceněny budou také nejlepší neelitní celky v západní i východní části republiky, které v rámci pavouku Poháru Českého florbalu úspěšně absolvovaly nejdelší cestu. Ty čeká také navýšená finanční odměna. Mužské oddíly bojovaly o dvakrát 30 000 Kč (FBC Kralupy n/V a Hornets Brno ZŠ Horní), ženské oddíly pak o dvakrát 20 000 Kč (MLADÝCH NADĚJÍ a FBC Ossiko Třinec).

Finále žen: FLORBAL CHODOV – Ivanti Tigers Jižní Město 17:00.

Finále mužů: Florbal MB – FbŠ Bohemians 20:00.