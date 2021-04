„Se svým výkonem jsem spokojený, 24 bodů je určitě super, ale potřebujeme, abychom naše výkony potvrdili i v dalších utkání finále,“ krotí statistikovou euforii ve svém podání dvě stě jeden centimetr vysoké účko.

Karlovarsko neponechalo v prvním finálovém utkání nic náhodě, když do duelu s Jihostrojem vlétlo po hlavě. „Já jsem rád, že jsme vstoupili do toho zápasu agresivně a udávali jsme tempo hry,“ chválil si dobrý vstup do utkání Indra.

Všechny tři sety v podání Karlovarska byly vesměs jako přes kopírák. „Všechny sety si byly podobné, vždycky jsme měli silný nástup do setu, kdy jsme si vytvořili náskok a dokázali dotáhnout každý set do vítězného konce,“ spokojeně bilancoval první duel finálové série, která se hraje na tři vítězná utkání.

Patrik Indra, univerzál VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„Vždy jsme si vytvořili několikabodový náskok, což nás drželo nahoře, a pak se nám vždycky hraje lépe, když jsme nad nimi,“ přiznává Indra, že týmu vyhovuje při hře větší bodový rozdíl.

Teď před sebou má Karlovarsko druhou bitvu, ve které budou i přes prohru v prvním duelu tvrdit roli favorita hráči Českých Budějovic, kteří si i v play-off drží i nadále domácí neporazitelnost. „První výhra pro nás byla hodně důležitá, ale teď budeme muset potvrdit svůj výkon i na palubovce Budějovic, které si drží domácí neporazitelnost. Čeká nás náročné utkání, přesto pomýšlíme na výhru,“ nastínil karlovarský univerzál cíl svého týmu, se kterým se na jih Čech vydá.