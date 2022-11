Karlovarsko, které zamířilo do Benátek v roli favorita, muselo v prvním setu pořádně máknout, když se domácí volejbalisté během něho dostali do čtyřbodového trháku 9:5 a následně pak drželi dvoubodový náskok 15:13.

„Těžký rozjezd. I když jsme se na to upozorňovali, tak to nastavení nebylo adekvátní tomu soupeři,“ zlobil se po neúspěšném vstupu do zahajovací sady karlovarský trenér Jiří Novák.

Posléze se naplno rozjela karlovarská mašina a to se projevilo i na ukazateli skóre, kdy Vary dosáhly na výhru 25:18. Rozjeté Vary pak potvrdily své kvality i ve druhé sadě, kdy povolily domácím uhrát pouze patnáct bodů. „Potom jsme se rozjeli a dá se říct, že jsme to nějak dohráli,“ narážel Novák na další průběh duelu.

I ve třetím setu tvrdili volejbalovou muziku hráči z lázeňského města, kteří si postupně vytvořili vedení 21:15, ale Benátky dokázaly manko zmírnit na konečných 25:23 ve prospěch Karlovarska.

„Já jsem rád za tři body, vždycky je složité po těch velkých zápasech Champions League se koncentrovat, ale zvládli jsme to,“ chválil si jedenáctou výhru svého týmu v řadě za sebou kouč Varů.

Karlovarsko tak zaokrouhlilo svůj bodový zisk na číslo třicet a na první příčce má k dobru tříbodový náskok před Libercem a pětibodový před třetími Českými Budějovicemi.

Karlovarsko se v následujícím kole UNIQA extraligy představí svým fanouškům, když v sobotu 26. listopadu bude hostit v hale míčových sportů od 18.00 hodin Ostravu.

Posléze pak čeká Vary třetí vystoupení v Champions League, ve kterém taktéž doma, tedy v hale míčových sportů, vyzvou ve středu 30. listopadu od 18.00 belgického mistra Menen.

VK Benátky nad Jizerou – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (18:25, 15:25, 23:25). Rozhodčí: Buchar, Velinov. Diváci: 350. Benátky: Durski, Pokopec, Hudák, Křesťan, Koranda, McAinsh libero Kotek (stř. Dergulov, Kratochvíl, Švandrlík, Fikar). Karlovarsko: Juhkami, Wier, Keemink, Ihnát, Patočka, Lamanec, libero Pfeffer (stř. Kasan, Pastrňák, Sasak, Kočka).