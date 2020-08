Karlovarsko, které dosáhlo po předčasném ukončení v uplynulém ročníku UNIQA extraligy na první místo v základní části, letos bude vstupovat do sezony pod dohledem prezidenta Karlovarska Jakuba Novotného se skromnými cíli.

Máte před sebou další náročnou volejbalovou sezonu, jak bylo náročné finančně ji zajistit, už jen z důvodu pandemie koronaviru?

Měli jsme nějaké finanční výpadky, ale podařilo se nám rozpočet klubu naplnit a stabilizovat. Daleko více nás trápí ta situace v tom, že se velmi často mění omezení a rozhodnutí. Jednou hrát budete, jednou zase ne, s diváky, pak zase bez diváků. Jednou je semafor červený, pak zelený, víza není tak jednoduché sehnat atd. To práci, organizaci a celou ekonomiku klubu hodně zatěžuje, je potřeba být hodně flexibilní a trpěliví. Týká se to ale všech, bereme to pozitivně, je to vlastně příležitost, jak i trochu změnit zajeté myšlení.

Zejména Liga mistrů se řadí mezi finančně náročné soutěže…

Byly dvě varianty, buď finance na Ligu mistrů seženeme a budeme ji hrát, anebo neseženeme a hrát ji nebudeme. Jinak to v této době řešit ani nejde. Pomohl jako vždy generální partner, Skupina ČEZ. Za to děkuji, oni jsou stabilní a díky tomu my můžeme být stabilní. O Lize mistrů toho zatím moc nevíme, čekáme na evropskou federaci, co nám řekne.

Během přestávky jste posílili A-tým o tři hráče…

Přivedli jsme tři velmi dobré hráče (úsměv). Chtěl bych vyzdvihnout hlavně Patrika Indru, jednu z nadějí českého volejbalu. Po odchodu Matyáše Džavoronka do Itálie jsme se poohlédli po druhém nahrávači a Martin Kočka sice není velkého vzrůstu, ale je to charakter, který jsme chtěli mít v týmu. Fredric Gufstavsson je pak vyvážení za Indru, jelikož Patrik by měl táhnout celý tým a kvůli Lize mistrů jsme potřebovali mít v týmu dva vyrovnané hráče na tento post.

Navíc jste s některými hráči prodloužili smlouvy, jste tedy spokojený se složením kádru?

To, že jsme prodloužili s hráči smlouvy, značí jediné, že jsme byli spokojeni. Jsem toho názoru, neměnit něco, co funguje. Byli jsme vítězové základní části, což znamená, že spousta věcí fungovala, jak má.

Premiérově bude trenér Jiří Novák trénovat současně i českou reprezentaci, jak se to dotkne účinkování A-týmu?

Pokud by byla standardní situace bez covidu, tak by to bylo bez problémů. Teď je to jako se vším, čekáme, kde se co změní.

Do sezony zcela jistě budete vstupovat s nejvyššími ambicemi?

Naše hlavní ambice je sezonu dohrát. Samozřejmě bychom chtěli medaili, nicméně jsem již zaznamenal, že tam bude letos mnoho vlčáků, slyšel jsem i proklamace o mistrovi. My určitě tak vysoko prozatím mířit nebudeme a zatím bychom chtěli předvádět dobrý volejbal, dohrát soutěž a snažit se popřípadě sáhnout si na některou z medailí. Chceme být agresivnější v Lize mistrů.

Nová sezona však bude poznamenána covidem-19, když na pořadu budou nejen během tréninků, ale také zápasů bezpečnostní opatření. Jak jste na to připraveni a jaké kroky jste k tomu podnikli?

Co se týče klubu, tak jsme zavedli interní hygienická opatření, abychom hráče a klub ochránili co nejvíce. Uvědomujeme si, že ta pravidla nás nezachrání na sto procent, ale snažíme se co nejvíce zvýšit pravděpodobnost ochrany a chceme, aby k tomu takto přistupovala většina klubů. Na Asociaci ligových klubů jsem ve skupině, která má na starosti vymyslet určité scénáře možného vývoje a pokusit se na to připravit. Stále doufáme, že vše bude OK a soutěž proběhne dle Rozpisu soutěží.

Kvůli tomu bude omezena i účast diváků na utkáních a jak to bude letos s prodejem permanentních vstupenek?

My bychom chtěli, aby se to diváků nedotklo vůbec, uděláme pro to všechno, ale pokud nějaké nařízení přijde, tak je budeme respektovat. Co se týče permanentních vstupenek, tak budou v prodeji od 13. srpna, kdy následně majitele v případě opatření v podobě nižších návštěv na utkání upřednostníme.

Platit opatření budou i na atraktivní Ligu mistrů, což bude pro vás zcela jistě ztrátové, pokud bude omezena kvóta diváků…

Termíny již máme dané, čekáme na srpnový los a další informace. Nicméně, jelikož to je evropská soutěž, tak si všichni pamatujeme situaci z března, takže momentálně nejsem schopný říct, jak vše bude probíhat a jaká budou panovat opatření v rámci Ligy mistrů. Pokud nějaké změny přijdou, budeme naše fanoušky předběžně informovat. Nevíme nic zatím, Evropská volejbalová federace mi přijde jako dost zmatená organizace.

Může se stát, že soutěž opět bude přerušena či předčasně ukončena, jste připraveni i na tuto možnost a jak se to poté promítne do chodu klubu?

I to se stát může, právě proto to AVOK řeší. Pokud přijde opět nějaká obrovská krize, je jasné, že i když sport je krásná věc, tak se to do chodu klubu promítne vždy negativně a důležitější pak bude zaměstnanost lidí nežli samotný sport. Snad nám to tady někdo zase nevypne celé, jsem pozitivní.