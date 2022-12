„Nebyli jsme to my,“ zklamaně se vracel k první porážce v základní části kapitán Karlových Varů Daniel Pfeffer. A věděl, o čem mluví. Jeho tým načal první set velmi dobře, když si vytvořil několikabodový náskok. Hosté z Liberce v čele s exkarlovarským kapitánem Lukášem Ticháčkem posléze převzali do svých rukou taktovku utkání, když první sadu nakonec opanovali v poměru 25:23. I ve druhém setu to byl výběr zpod Ještědu, který diktoval tempo duelu, a po výhře 25:19 z toho bylo vedení 2:0 na sety.

„Tahali jsme od začátku do konce za kratší konec, točili jsme sestavou a neměli jsme se o co opřít,“ smutně poznamenal k průběhu Pfeffer. Ve třetí sadě však karlovarští volejbalisté vykřesali naději, když vyhráli 25:21, čímž snížili na 1:2 na sety. Ve čtvrté sadě však výběr libereckého kouče Martina Demara opět zabral a po výhře 25:22 dosáhl na velmi cenné vítězství. „Liberec hrál skvěle, na útoku jsme je nedokázali zastavit, v důležitých chvílích si pomohli servisem a hráli to, co jsme chtěli hrát my,“ chválil výkon soupeře kapitán Karlovarska.

Karlovarsko tak přišlo po prohře o volejbalový trůn, na který se vyhoupl právě Liberec, a ztrácí na něj tři body. Na smutek však nemá žádný čas. Již ve čtvrtek 15. prosince čeká Vary čtvrté vystoupení v Lize mistrů, kdy se představí na palubovce italského Trenta.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 1:3 (23:25, 19:25, 25:21, 22:25). Rozhodčí: Dušan Rychlík, Tomáš Buchar. Diváci: 690. Karlovarsko: Zajíček, Sasak, Weise, Weir, Keemink, Juhkami, libero Pfeffer (stř. Kočka, Patočka, Ihnát, Lamanec, Kasan). Liberec: Ticháček, Demar, Nikačević, Jemeljanovs, Dias Gomez, Veselý, libero Maar (stř. Pavlíček, Staněk, Lux, Gavenda).