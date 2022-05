Jako první přijde na pořad beachvolejbalový víkend pro děti ve věku od 5 do 14 let, který se uskuteční od 17. do 19. června ve sportovním areálu v Tuhnicích a dohlížet na něj bude z pozice trenéra dvojnásobný extraligový mistr Martin Fišer.

V červenci a srpnu pak přijdou na pořad volejbalové kempy, které jsou určeny pro mládežníky od 5 do 19 let, a to hned dvakrát. První turnus bude na programu od 18. do 22. července a druhý pak od 1. do 5. srpna.

Zájemci o kempy se mohou přihlásit pouze on-line na klubových stránkách www.vk-karlovarsko.cz, nebo u Víta Maška na mailové adrese masek@vk-karlovarsko.cz či telefonním čísle: 737 600 876. Během každého kempu je nachystán pro děti bohatý program pod dohledem zkušených trenérů.