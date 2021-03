„Jsem velmi spokojen. Myslím, že Varům se ještě za jejich historii nikdy nepodařilo vyhrát čtvrtfinále v nejkratší možné době,“ pochvaloval si po třetí čtvrtfinálové bitvě trenér Karlovarska Jiří Novák.

Karlovarsko vstoupilo do úvodní sady impozantně, když soupeře ze středních Čech ničilo účinným servisem. Kladno se nemohlo po celou dobu prvního setu dostat z tlaku karlovarské družiny, o čemž svědčí i výhra Varů v poměru 25:11.

„Bohužel zápas rozhodl první set, kdy jsme čelili velkému tlaku na podání ze strany Varů. Tam si myslím, že se to rozhodlo,“ zklamaně se vracel k nepovedenému vstupu do utkání kladenský kapitán Adam Zajíček.

Kladenští Orli se však ve druhém setu rychle oklepali a prokázali své kvality, když si v průběhu druhého setu vytvořili pětibodový náskok, který v závěru navýšili na bodů šest, když vyhráli 25:19, a na sety bylo vyrovnáno.

„Druhý set nás trochu zaskočil, asi kvůli tomu, že jsme první set vyhráli 25:11, tak nás to mohlo malinko uspat,“ narážel karlovarský kapitán Lukáš Ticháček na kladenské vyrovnání ve druhém setu.

Ve třetí sadě se průběžně oba týmy střídaly ve vedení, ale Vary dokázaly nakonec soupeři odskočit na rozdíl dvou, respektive tří bodů, a to se ukázalo jako rozhodující, když Kladno sice bojovalo, ale Karlovarsko si již závěr setu zkušeně pohlídalo a dovedlo ho do výhry 25:21.

Také čtvrtý set přinesl v jeho úvodu vyrovnanou bitvu, kterou dokázali zlomit karlovarští volejbalisté po stavu 7:7, když si posléze vytvořili solidní náskok 16:12, následně 20:15. Kladno vrhlo všechny své síly do závěru čtvrtého setu, ale Vary si již nenechaly výhru uniknout, když tečku za duelem udělal využitým prvním mečbolem Karlovarska mladíček Martin Fišer. „Je dobře, že jsme to potom dotáhli do vítězného konce,“ chválil si karlovarský kapitán.

Karlovarsko si tak zapsalo do své historie další velký úspěch, když do semifinále postoupilo opět po třech letech, ale také ukončilo sérii v co nejkratším čase. Jako bonus pak, co se týče extraligových bojů, stále si drží domácí neporazitelnost, která trvá třináct utkání.

„Děkuji i Kladnu, které hrálo super volejbal, a my museli předvádět to nejlepší, co v nás je, teď se těšíme na semifinále,“ podotkl ještě ke čtvrtfinálové sérii trenér Karlovarska, kterého rázem doplnil s hodnocením trenér Kladna Milan Fortuník. „Já jsem rád, že jsme se v zápase dostali z prvního setu, kdy Karlovarsko velice dobře podávalo. Samozřejmě jsem zklamán, že jsme potom v tom zápase nedokázali vybojovat více.“

VK ČEZ Karlovarsko – Kladno volejbal cz 3:1 (25:11, 19:25, 25:21, 25:18). Rozhodčí: Buchar Tomáš, Kvarda Petr, Tůmová Markéta, Kinderman Milan. Bez diváků. Konečný stav série: 3:0.

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Lux, Baláž, Římal, Fišer).

Kladno: Palgut, Kraffer, Zajíček, Mikulenka, Hýský, Kyjanica, libero Kunc (stř. Lohr, Křesťan).