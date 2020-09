Slabou náplastí nakonec pro tým ze západu Čech mohl být triumf alespoň po základní části. Navíc po předčasném ukončení sezony přišel na pořad výprodej hráčů z finančních důvodů, který kluby napříč UNIQA extraligou po vypuknutí pandemie pohltil.

„Všichni po vypuknutí pandemie čekali, jak se bude celý trh chovat. Nakonec se ale žádné velké zemětřesení nekonalo, takže výběr nových hráčů probíhal standardně, kdy my jsme chtěli družstvo hlavně dobře doplnit,“ poznamenal k trhu hráčů po ukončení soutěže manažer Karlovarska Ondřej Hudeček.

Karlovarsko během volejbalové výluky notně posílilo svůj tým, když do města minerálních pramenů zamířili univerzálové Patrik Indra či Frederic Gustavsson. Ale to nebylo ze strany Karlovarska vše. „Nově v týmu kromě našich mladíků Fišera a Houdy jsou Martin Kočka, který bude krýt záda Lukáši Ticháčkovi. Na postu univerzála jsme letos posílili. Věřím jak do kvality, tak do kvantity, protože oproti loňskému roku máme univerzály dva, a to Patrika Indru, který je velkým talentem českého volejbalu, a Frederica Gustavssona, švédského hráče se zkušenostmi z evropských soutěží,“ připomněl nové tváře v týmu Hudeček.

Karlovarsko tradičně vstupuje do každé sezony s nejvyššími ambicemi, ani letos tomu nebude jinak. „Chceme se jako každý rok během základní části pohybovat v horní polovině tabulky a dobře načasovat formu pro vrchol sezóny, kterým je závěrečné play-off. Tam bychom chtěli dosáhnou na medaili. V našem druhém působení v prestižní Champions League bychom rádi dosáhli na první vítězství v této soutěži pro náš tým,“ nastínil cíle pro nový ročník v podání Karlovarska manažer klubu.

Jenže i letošní sezona se odehraje za doprovodu pandemie koronaviru, a na programu tak budou nejen bezpečnostní, ale především hygienická opatření.

„Snažíme se v klubu hodně diskutovat o všech možných scénářích a připravovat si tak různé varianty vývoje, abychom předešli velkým překvapením. Bohužel přesný vývoj situace nejde predikovat, a proto uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a jaká všechna možná nařízení nám vlezou do cesty. My sportovci si přejeme, aby mohla být soutěž odehrána i s podporou fanoušků,“ přiblížil Hudeček stanovisko klubu.

Nově si tak budou muset zvyknout na bezpečnostní a hygienická opatření nejen fanoušci Karlových Varů. „Prozatím máme v hale povoleny dva sektory diváků, což při dodržení všech nařízení znamená pouze malá omezení pro fanoušky,“ upozorňoval Hudeček.

A to se bude týkat i vstupenek na extraligová utkání, které si mohou fanoušci Karlovarska i nadále zakoupit na ticketportal. „Fanouškům doporučujeme jejich zakoupení přes internetový server, jelikož permanentkáři budou mít přednostní vstup v případě zpřísnění opatření. Před zápasem budou diváci všude informováni, jak se v hale chovat. Věříme, že i přes tato nepříjemná opatření jich dorazí co nejvíce a bude panovat přátelská atmosféra,“ přeje si za tým Karlovarska Hudeček.

Do nové sezony bude vstupovat extraligový peloton i s krizovým scénářem v případě přerušení, či dokonce předčasně ukončené sezony. „Krizový plán byl vydán po dohodě mezi extraligovými kluby Českým volejbalovým svazem. Je schváleno několik variant ukončení soutěže v reakci na vývoj pandemie. Všechny varianty chtějí předejít tomu, aby se opakoval letošní scénář, kdy extraliga byla ukončena bez mistra,“ podotkl závěrem ke krizovému plánu, který může přijít během soutěže na program, Ondřej Hudeček.

Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

VK ČEZ Karlovarsko, Základní část – UNIQA extraliga mužů

19. září 2020 Karlovarsko – Příbram (18.00 hodin)

26. září 2020 Karlovarsko – Ústí nad Labem (18.00 hodin)

3. října 2020 Odolena Voda – Karlovarsko (18.00 hodin)

12. října 2020 Karlovarsko – Ostrava (17.10 hodin)

15. října 2020 České Budějovice – Karlovarsko (18.00 hodin)

19. října 2020 Brno – Karlovarsko (17.10 hodin)

24. října 2020 Karlovarsko – Zlín (18.00 hodin)

31. října 2020 Karlovarsko – Praha (18.00 hodin)

6. listopadu 2020 Kladno – Karlovarsko (18.00 hodin)

14. listopadu 2020 Karlovarsko – Beskydy (18.00)

23. listopadu 2020 Liberec – Karlovarsko (17.10 hodin)

28. listopadu 2020 Příbram – Karlovarsko (17.00 hodin)

5. prosince 2020 Ústí nad Labem – Karlovarsko (17.00 hodin)

12. prosince 2020 Karlovarsko – Odolena Voda (18.00 hodin)

19. prosince 2020 Ostrava – Karlovarsko (17.00 hodin)

29. prosince 2020 Karlovarsko – Brno (18.00 hodin)

9. ledna 2021 Zlín – Karlovarsko (17.00 hodin)

16. ledna 2021 Karlovarsko – České Budějovice (18.00 hodin)

23. ledna 2021 Praha – Karlovarsko (18.00 hodin)

29. ledna 2021 Karlovarsko – Kladno (18.00 hodin)

6. února 2021 Beskydy – Karlovarsko (17.00 hodin)

20. února 2021 Karlovarsko – Liberec (18.00 hodin)