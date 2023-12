Po dvou extraligových prohrách čeká volejbalisty VK ČEZ Karlovarsko vystoupení na mezinárodní scéně. Družinu poskládanou kolem kouče Liama Sketchera totiž čeká další porce náročných zápasů v CEV Cupu.

Volejbalisté Karlovarska čeká náročná bitva v CEV Cupu. V osmifinále mají před sebou první bitvu na horké palubovce tureckého Arkassportu. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/ Aleš Bedlík

„Bohužel se sešlo v obou zápasech, že soupeř hrál dobře a my ne úplně, tak jak bychom chtěli,“ zklamaně se vracel k neúspěšným extraligovým bitvám blokař Varů Radek Baláž. Karlovy Vary totiž nestačily v extralize jak na Odolenu Vody, tak i Prahu. „Bylo to od nás hodně nahoru dolu, i když v některých setech chyběly opravdu jen drobnosti a maličkosti, a třeba jen kvůli tomu, že nám utekl začátek setu, tak už jsme ten set nedokázali vyhrát,“ připomněl Baláž, co rozhodovalo o výsledcích.

Z proher se však Varáci musí rychle oklepat, ve čtvrtek 14. listopadu, se totiž představí Západočeši od 17.00 hodin v první bitvě osmifinále na palubovce tureckého Arkas Izmir. „Víme, že je to velmi kvalitní tým s dobrými hráči, ale rozhodně není neporazitelný,“ poukazoval Baláž, že každý tým je porazitelný.

Ale tentokrát čeká hráče z lázní pořádná volejbalová fuška. A není divu. Turecký klub, který vsází zejména na své odchovance, se však může spolehnout také na zahraniční hráče. Volejbalovou kvalitu do týmu přinesli Američan Daniel McDonnell, Kanaďan Nicolas Hoag, který v minulosti hájil barvy Trentina. Dále pak bulharský blokař Nikolay Kartev a György Grozer, který taktéž okusil italskou ligu v trikotu Monzy. Co jméno, to volejbalový pojem. „Jsou to zajímavá jména, když se k tomu přidají kvalitní turečtí reprezentanti, tak je to opravdu kvalitní tým, ale určitě jsou porazitelní, není to například jako kdybychom hráli s Perugií,“ věří Baláž v úspěch na horké palubovce v Turecku.

Arkassport prošel v CEV Cupu do osmifinále pod taktovkou kanadského kouče Glenna Hoaga přes Osijek a Burgas. Navíc se na první osmifinálovou bitvu naladil vítězně, když si poradil v turecké Efeler Ligi s Delivou 3:0 na sety, za což mu náleží v tabulce aktuálně sedmá příčka. „Bereme to jako každý jiný zápas, do kterého půjdeme naplno a porveme se k vítězství. Kluci minulý rok dokázali, že se dá hrát i s těmi TOP týmy,“ narážel Baláž na předešlou sezonu, ve které Karlovarsko úspěšně řádilo na mezinárodní scéně.

Hráči ze západu Čech, se tak mohou těšit na bouřlivou atmosféru, když se duel odehraje v Izmiru ve sportovní hale s kapacitou 5 500 míst. „Budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek pro odvetu,“ říká Baláž. Posléze zamíří Karlovy Vary v sobotu 16. prosince do Ústí nad Labem, kde je čeká 12. kolo extraligy mužů. „Do Ústí se těším moc, bude fajn se tam zase po roce vrátit a vidět se s bývalými spoluhráči, fanoušky a ostatními známými tvářemi,“ prozradil dvaadvacetiletý volejbalista, který posílil Karlovarsko právě po letní návratu z Ústí. „Samozřejmě, jedeme si tam pro tři body,“ upřesnil cíle Varů před výjezdem do Ústeckého kraje.

„Bude to pro nás náročný týden před menší vánoční přestávkou. Musíme se hodně soustředit na tyto tři zápasy a dát do toho všechno, než si budeme moci trochu odpočinout,“ vysvětloval Baláž. A ví, o čem mluví. Karlovarsko totiž zakončí náročný trojblok domácím duelem, ve kterém se představí v hale míčových sportů 19. prosince, kdy přivítá od 18.00 hodin odvetném osmifinále právě turecký tým. „Evropské poháry jsou vždy pro fanoušky zajímavé okořenění, obzvláště, když přijede nějaká světová hvězda jako Grozer, tak doufám, že bude plná hala a skvělá atmosféra,“ přeje si Baláž podporu karlovarských fanoušků odvetném osmifinále, které bude hostit karlovarská míčovka.

