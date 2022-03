„V té pauze jsme se soustředili hlavně na sebe, na doléčení nějakých bolístek a na to, abychom se znova dostali do tempa,“ prozradil náplň dvoutýdenní přestávky trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák, jehož svěřenci během přestávky odehráli i jeden přípravný zápas.

Základní fázi nejvyšší soutěže odehrál tým Karlovarska s bilancí devatenácti výher a tří porážek a v sezoně to dotáhl až do čtvrtfinále evropského Poháru CEV.

Úřadující šampioni UNIQA extraligy z Varů narazí ve čtvrtfinále na Liberec

„Je to play-off, kde se spousta rozdílů smazává. Všichni se znají, vědí, co na toho druhého platí. A pak už je to o vůli a bojovnosti,“ krotí volejbalovou euforii karlovarský trenér. Liberec, který prošel před startem extraligy velkou obměnou hráčského kádru, nezažil zrovna úspěšnou základní část, vynahradit si to bude chtít právě v play-off, ve kterém nemá co ztratit.

„Uzdravili se jim hráči, mají rotace, teď když potřebují, pomůžou si s hráči z lavičky,“ upozorňoval Novák.

„I když se to třeba nezdá, mají širokou lavičku a to jim hraje do karet, že jsou konečně kompletní,“ zdůrazňuje karlovarský kormidelník.

Čtvrtfinále extraligy volejbalistů mezi Karlovarskem a Libercem, které se hraje na tři vítězná utkání, odstartuje dnes prvním zápasem v hale míčových sportů od 18.00 hodin.