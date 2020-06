Atletický den na tuhnickém oválu doprovázelo od jeho startu deštivé počasí, i přesto si atleti nedarovali během disciplín ani metr či centimetr. Tentokrát se odehrál Karlovarský mítink v režii chebských atletů a také závodníků v trikotu karlovarského Triatletu. Chebané v Karlových Varech značně profitovali z běžeckého umu svých závodníků, když hodně byl vidět například Daniel Vaidiš, který prokázal své univerzální běžecké schopnosti, když na dvoustovce bral druhé místo, k tomu přidal triumf na čtyřstovce. To Triatlet profitoval ze sprinterského umu Davida Kurfürsta, který opanoval královskou disciplínu, jíž je stovka, k tomu pak přidal druhé místo na dvoustovce. Neztratila se však ani výprava Atletiky Ostrov, která se mohla spolehnout na výkony Omara Ben Othmeneho, který bral na stovce bronz, v dálce k tomu přidal cenné druhé místo. S prázdnou však neodešel ani pořadatelský klub závodu SC Start Karlovy Vary, který dominoval hlavně v hodu koulí či diskem, když se o to zasloužili Vladislav Tuláček, Petr Vukliševič či Tomáš Jokl.

Výsledkový servis, Karlovarský mítink 2020

100 m, muži: 1. David Kurfürst (Triatlet Karlovy Var, 11.46), 2. Lukáš Buršík (Triatlet Karlovy Vary, 11.79), 3. Omar Ben Othmene (Atletika Ostrov, 11.85); 100 m, ženy: 1. Štěpánka Dušková(Triatlet Karlovy Vary, 12.88), 2. Kateřina Machalcová (SC Start Karlovy Vary, 12.92), 3. Kateřina Uhlová (AK Škoda Plzeň, 13.02); 200 m, muži: 1. David Richter (SKP Union Cheb, 22.38), 2. David Kurfürst (Triatlet Karlovy Vary, 23.07), 3. Daniel Vaidiš (SKP Union Cheb, 23.31); 200 m, ženy: 1. Kateřina Machalcová (SC Start Karlovy Vary, 26.28), 2. Štěpánka Dušková (Triatlet Karlovy Vary, 26.28), 3. Adéla Králová (SKP Union Cheb, 27.34); 400 m, muži: 1. Daniel Vaidiš(SKP Union Cheb, 50.38), 2. Filip Šmátrala(TJ Klášterec nad Ohří, 51.67), 3. Jan Šebo(SKP Union Cheb, 52.48); 400 m, ženy: 1. Eliška Kučerová (Triatlet Karlovy Vary, 60.41), 2. Eliška Zahrádková (A. C. TEPO Kladno, 60.76), 3. Monika Šebestová(SKP Union Cheb, 61.29); 3000 m, muži: 1. Radek Sedněv (Triatlet Karlovy Vary, 09:05.63), 2. Pavel Procházka(AK Sokolov, 09:21.40), 3. Vítek Fiala (SKP Union Cheb, 09:22.12); 3000 m, ženy: 1. Anežka Ševčíková (TJ Klášterec nad Ohří, 10:31.95), 2. Veronika Vávrová (A. C. TEPO Kladno, 11:32.67); skok vysoký, muži: 1. Ondřej Volf (AK Sokolov, 1.60); skok vysoký, ženy: 1. Gabriela Farářová (SKP Union Cheb, 1.41), 2. Barbora Škardová (SKP Union Cheb, 1.41); skok daleký, muži: 1. Jan Kundrát(AK Sokolov, 6.11), 2. Omar Ben Othmene (Atletika Ostrov, 5.96), 3. Jan Charvát (SC Start Karlovy Vary, 5.52), skok daleký, ženy: 1. Eliška Markofová (Triatlet Karlovy Var, 5.51), 2. Tereza Herbánszká (Atletika Ostrov, 5.05), 3. Veronika Sládková (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 4.98); vrh koulí, dorostenky: 1. Klára Markofová (Triatlet Karlovy Vary, 11.02), 2. Tereza Herbánszká (Atletika Ostrov, 10.53), 3. Kateřina Janoušková (SC Start Karlovy Vary, 09.00); vrh koulí, ženy: 1. Tereza Poncová (SKP Union Cheb, 07.71); vrh koulí, dorostenci: 1. Kryštof Neděla (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 14.07), 2. Šimon Kraft (Triatlet Karlovy Vary, 11.94), 3. Patrik Dytrych (SC Start Karlovy Vary, 11.69); vrh koulí, muži: 1. Vladislav Tuláček (SC Start Karlovy Vary, 16.25), 2. Dominik Sládek (A. C. Sparta Praha, 14.79), 3. Petr Vukliševič (SC Start Karlovy Vary, 14.48); hod diskem, dorostenky: 1. Klára Markofová (Triatlet Karlovy Vary, 19.75), 2. Karolína Freitingerová (Atletika Ostrov, 16.21); hod diskem, dorostenci: 1. Kryštof Neděla (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 37.92), 2. Šimon Kraft (Triatlet Karlovy Vary, 27.34); hod diskem, junioři: 1. Roman Baše (A. C. Sparta Praha, 30.95); hod diskem, muži: 1. Tomáš Jokl (SC Start Karlovy Vary, 50.20), 2. Vladislav Tuláček (SC Start Karlovy Vary, 47.35), 3. Dominik Sládek (A. C. Sparta Praha, 41.75); hod oštěpem, dorostenky: 1. Mona El-Kayssi (Triatlet Karlovy Vary, 32.65), 2. Karolína Štěrbová (Triatlet Karlovy Vary, 20.31); hod oštěpem dorostenci: 1. Šimon Kraft (Triatlet Karlovy Vary, 37.37), 2. Patrik Dytrych (SC Start Karlovy Vary, 36.14); hod oštěpem, junioři: 1. Filip Hlídek (SC Start Karlovy Vary, 35.71); hod oštěpem, muži: 1. Ondřej Páleník (TJ Klášterec nad Ohří, 40.50).