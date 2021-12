„Dan Háček se dokázal probojovat třikrát do nejlepší desítky, a navíc ze šesti startů si připsal na účet pět osobních rekordů,“ pochvaloval si úspěch mladíčka Slovanu trenér Aleš Pachta.

Plavecké naděje karlovarského Slovanu si odbyly úspěšnou premiéru

Premiéru si pak odbyla v Prostějově štafeta dívek, která v polohovém závodě na čtyřikrát padesát metrů skončila na skvělém pátém místě.

Dvě plavkyně Slovanu se poté představily na mítinku v Mladé Boleslavi v kategorii U13, tam zamířily Terezie Krejčová a Natálie Röslerová. „Oběma dívkám se závody velmi vydařily,“ řekl po závodech s úsměvem karlovarský trenér.

„Tereza se probojovala do elitní desítky na sto metrů znak a Natálie si připsala na konto 4., 6. a 10. místo. Navíc si obě vyplavaly hned několik osobních rekordů,“ připomněl úspěšné vystoupení Pachta.

Dalo by se říci, že to nejlepší nakonec. V podání Rozálie Brožíkové to pak platí dvojnásob. Ta se vydala o víkendu společně s Berenikou Vondráčkovou do Litoměřic, kde se představila kategorie U12, a byl z toho velký úspěch.

Plavci Slovanu řádili v Plzni, dosáhli na 142 cenných kovů

„Berenika se projevila jako nadějná motýlkářka a velká bojovnice, kdy dokázala na trati 100 metrů motýlek z nominovaného 31. času poskočit na 13. místo. I při své druhé disciplíně 200 metrů motýlek dokázala své osobní maximum vylepšit, a tím se posunout o několik míst výše,“ narážel Pachta na skvělé vystoupení Vondráčkové.

Poté ale přišla na pořad plavecká bomba. Doslova. Několikanásobná medailistka Rozálie Brožíková z předchozích ročníků republikových závodů dokázala na mistrovství republiky zazářit, čímž překonala historické výsledky karlovarských plavců.

„Na tratích 50 a 100 metrů volným způsobem vystoupila na příčky nejvyšší, a tím se stala dvojnásobnou mistryní České republiky,“ podotkl k velkému úspěchu Brožíkové kouč Slovanu.

„Svým soupeřkám od začátku nedala sebemenší šanci a vítězila v obou disciplínách s výrazným náskokem. V těchto startech její největší rivalky od začátku bojovaly ‚pouze‘ o stříbro. Róza prokázala velkou psychickou odolnost a plaveckou kvalitu, což v tomto věku není obvyklé,“ dodal závěrem Pachta.