„Teď na trénincích začínám pozorovat, že jim chybí šmrnc, ale je to možná i tím, že teď trénujeme hodně tvrdě,“ prozradil ze zákulisí úřadujícího mistra extraligy trenér Karlovarska.

Co jste vůbec stihli během těch několika dní přípravy na Superpohár?

Nestihli jsme prakticky nic. Měli jsme dva společné tréninky, na nějakou souhru bylo minimum času. Pro hráče, kteří přijeli z mistrovství Evropy, to nebylo jednoduché proto, že museli přeskočit na jiné míče.

Čím se vám tedy podařilo Liberec porazit?

Sázel jsem na rozehrání kluků z národního týmu. Otázkou bylo, jak se vyrovnáme s přihrávkou a následným útokem. Proto jsme zaměřili taktiku víc na obrannou činnost, a tou jsme to taky vyhráli.

Cítil jste na reprezentantech velkou únavu po mistrovství Evropy?

V zápase Superpoháru ještě ne. Přišlo to až o něco později. Teď na trénincích začínám pozorovat, že jim chybí takový šmrnc. Ale je to možná i tím, že teď trénujeme hodně tvrdě.

A jak jste dokázal vy sám přepnout z reprezentační na klubovou úroveň?

Neměl jsem moc na vybranou. Vrátil jsem se z Ostravy, doma si zabalil a jel do Varů. Člověk se musí umět adaptovat.

Prakticky celou letní přípravu Karlovarska vedl váš nový asistent Jakub Koloušek. Jak fungovala vaše komunikace na dálku?

Úplně v pohodě, příprava fungovala bez problémů. Volejbalovou část jsem nechával na Jakubovi, v těch šesti lidech, které měl k dispozici, se toho beztak moc dělat nedá. A posilovnu a atletickou přípravu jsme spolu konzultovali po telefonu.

Co teď bude nejdůležitější, abyste nabrali herní rytmus do extraligy?

Musíme teď trénovat všechny činnosti, co jsme nestihli, a samozřejmě i souhru. Musíme si co nejrychleji zase nastartovat automatismy a systémy hry. Nejedná se totiž jen o extraligu, ale i o Ligu mistrů.

Už v první polovině října vás čeká Liga mistrů. Do hlavní soutěže tentokrát potřebujete přejít přes tři soupeře v předkole a to vyžaduje i pořádnou mentální sílu týmu…

Hlavně pro ty kluky, kteří byli v létě s národními týmy, to bude záhul. Čím dál bychom v poháru šli a hráli tak sobota–středa, tím by to bylo náročnější. Ale kdo chce hrát pořád na vrcholu, musí s tím počítat a vyrovnat se s tím.