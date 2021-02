Z triumvirátu má prozatím nejlepší výchozí pozici českobudějovický Jihostroj, který se drží se stejným bodovým ziskem, jako má první Karlovarsko, na druhé příčce, a navíc se o víkendu představí na palubovce nevýrazného Brna, a nikdo tak nepředpokládá, že by nedosáhl na tři body.

Karlovarsko tak nebude mít po návratu z dějiště druhého turnaje Ligy mistrů moc času na odpočinek. „Na přípravu jsme měli celý pátek a sobotu, takže žádné výmluvy na nedostatek odpočinku nepřipadají v úvahu. Nad tím vůbec nemůžeme přemýšlet,“ burcuje pře závěrečným vystoupením základní části karlovarský univerzál Patrik Indra.

Karlovarsko má před sebou bitvu o všechno, když dnes bude hostit v hale míčových sportů od 19 hodin za dohledu televizních kamer ČT sport třetí tým tabulky, libereckou Duklu, která pro změnu na první příčku ztrácí pouhý bod, a taktéž může pomýšlet na první místo.

V prvním vzájemném duelu na palubovce Liberce dokázaly Vary ze stavu 0:2 otočit na výherní 3:2 na sety, tentokrát však nesmí v domácím prostředí ztratit ani set. „Od zápasu s Libercem si slibuji kvalitní utkání, plné hezkých výměn s minimem chyb,“ prozradil Indra, který právě před svým přesunem na západ Čech působil v trikotu Liberce.

Výhodou pak může být pro tým z lázeňského města úspěšné vystoupení v Lize mistrů, které může hráčům dodat potřebné sebevědomí, před první důležitou bitvou sezony.

„Máme za sebou dvě kvalitní utkání s hvězdnými soupeři, která nám ukázala, že můžeme hrát s kýmkoli. Myslím, že to byla ta nejlepší a nejtěžší zkouška před vrcholem extraligy a poháru,“ upozorňuje Indra.

Navíc bude Karlovarsko usilovat o udržení domácí neporazitelnosti, když má na svém kontě prozatím deset domácích vítězství. A co může Varům dopomoci k triumfu v základní části? „V zápase jako vždy rozhodne servis. Když do toho budeme sypat, jak umíme, tak nám to hodně pomůže k úspěchu v utkání,“ dodává závěrem univerzál.