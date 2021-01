Ke každému závodu se snažím přistupovat stejně, říká Ondřej Černý

Za sebou má nabitý program a ještě náročnější pak před sebou. „Čeká mě mistrovství republiky, pak mistrovství světa do 23 let ve Finsku a hned nato Světový pohár v Novém Městě na Moravě,“ připomíná svůj nabitý program odchovanec LK Slovan Karlovy Vary a český reprezentant do 23 let Ondřej Černý.

Ondřej Černý, reprezentant ČR v běhu na lyžích. | Foto: Czech Ski & Snowboard

O tom, že jeho doménou jsou především sprinty, není žádných pochyb. Přesvědčili se o tom například při Světovém poháru v Drážďanech, kde talentovaný mladíček ohromil běžecké lyžování druhým místem v kvalifikaci, když z toho nakonec bylo fantastické 21. místo. K tomu pak přidal start na slavné Tour de Ski a naposledy si připsal v oblíbené sprinterské disciplíně triumf v Rakouském poháru. Do povědomí veřejnosti jste se dostal svým výkonem v rámci Světového poháru v Drážďanech, kde jste ve sprintu dosáhl na velmi dobrý výsledek. Jak byste s odstupem času tento počin hodnotil? S tím, jak jsem si v Drážďanech vedl, jsem určitě spokojen. Samozřejmě mě trochu mrzí, že jsem se ze čtvrtfinále nedostal dál. Ale kvalifikace byla skvělá a jsem rád, že jsem si potvrdil, že se i v tvrdé konkurenci mohu prosadit. Posléze jste si vystřihl premiéru na Tour de Ski, kde jste se opět představil ve sprintu, ale tentokrát to nedopadlo podle vašich představ… Obecně se dá říct, že mi sedí kratší a rychlejší tratě, jako byla ta v Drážďanech. Ve Val Müstair ale byla těžší, delší, sníh byl pomalejší a také se na mém výkonu mohla podepsat vysoká nadmořská výška. Je možné i to, že jsem nebyl tak dobře připraven. Novákovo vysvědčení na Tour de Ski: Dva minus Přečíst článek › Nehrála svou roli také nervozita, když jste se mohl postavit na start po bok velikánů v běžeckém lyžování? Ke každému závodu se snažím přistupovat stejně, nekoukám na to, jestli se jedná o mistrovství ČR, Světový pohár, nebo závod ještě vyššího kalibru. Díky tomu si pak nervozitu tolik nepřipouštím. I když je pravda, že na Tour de Ski byla nervozita trochu větší, neměla vliv na můj výkon. Nemrzelo vás, že jste absolvoval pouze jeden závod Tour de Ski? Tour de Ski je hezký seriál a každý závodník by ho chtěl jednou objet, ale letos jsem na to ani nepomýšlel. Musím brát ohled na to, že se připravuji na jiné typy závodů, že mám jinak postavený závodní kalendář, a také na to, že se mi sprint nevyvedl podle představ. Pak se nedalo očekávat, že bych si na distancích vedl lépe. Takže mě ta neúčast v dalších etapách nemrzí. Vše jste si však plně vynahradil v Rakouském poháru, kde jste plně zužitkoval své kvality ve sprintu a připsal si na účet cenné prvenství… Se svým výkonem na sprintu v Rakousku jsem hodně spokojen. Kvalifikace mi tolik nevyšla, protože jsem při ní zlomil hůl, ale následně se mi podařilo postoupit až do finále a tam vyhrát. Vím, že mojí slabinou je, že mi v rozjížďkách docházejí síly, ale v Rakousku se potvrdilo, že jsem se v tomto ohledu o něco zlepšil. Navíc mi tenhle sprint seděl svým krátkým a nenáročným profilem. Jaký program vás čeká v nejbližších dnech? Aktuálně jsem na soustředění na Horních Mísečkách, kde se připravuji na další závody. Čeká mě mistrovství republiky, pak mistrovství světa do 23 let ve Finsku a hned poté se koná Světový pohár v Novém Městě na Moravě, tak doufám, že mi forma vydrží na oba závody.