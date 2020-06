29. ročník. Milovníci triatlonu by měli řádně zbystřit. Kiwi muž – Hobby Xterra Triatlon bude a opět se uskuteční tradičně první sobotu v měsíci srpnu, tedy 1. srpna.

Kiwi muže tradičně odstartuje plavání na karlovarském koupališti Rolava a závodníci budou muset zdolat vzdálenost 500 metrů, rozdělenou do dvou okruhů s výběhem z vody. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Jedná se o terénní triatlon, který je dostupný široké veřejnosti, a poměřit své síly v něm mohou všechny věkové kategorie bez ohledu na výkonnost v kategoriích muži elita, ženy elita, junioři hobby 15-18 let, juniorky hobby 15-18 let, muži hobby 19-39 let, muži hobby 40-49 let, muži hobby 50+ a štafeta.