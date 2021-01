Start florbalové 1. ligy je stále v nedohlednu, a tak A-tým FB Hurrican Karlovy Vary sáhl k radikálnímu řezu a umožnil svým hráčům zamířit na hostování do Livesport Superligy.

Po Dominiku Emlarovi nejvyšší soutěž okusí dva aktuálně nejproduktivnější hurricani Dan Nicklas a Michal Klápa. Prvně jmenovaný si zahraje po boku Radka Krajcigra nebo Štěpána Slaného v České Lípě.

Obávaný kanonýr Michal Klápa vypomůže pro změnu týmu Black Angels, kde se setká například i s členy širšího kádru mužské reprezentace Jakubem Bočkem a Jakubem Renčínem.

„V tuto chvíli posíláme Michala Klápu do pražských Black Angels a Dana Nicklase do České Lípy. Hráči budou uvolněni do restartu 1. ligy. I o další naše hráče je v superligových klubech velký zájem, kterého si vážíme a jsme rádi, že mohou mít kluci i v této náročné době florbalové vytížení. Držíme jim v Superlize palce,“ podotkl k hostování karlovarských hráčů sportovní manažer FB Hurrican Karlovy Vary Marek Mandler.