V Klingenthalu mohli diváci zaznamenat i českou stopu, kdy Viktoru Poláškovi vyšlo první kolo, ve kterém skončil na páté příčce. To ve druhém se mu již tolik nevedlo a nakonec se propadl na konečné 26. místo.

Pak přišel na pořad zlatý hřeb v podání mužského finále, ve kterém kraloval Japonec Ryoyu Kobayashi, který získal 283,8 bodu. Na druhém místě se umístil norský závodník Halvor Egner Granerud se ziskem 259,7 bodu. Třetí místo obsadil další Nor Johann Andre Forfang, který si vyskákal 254,0 bodu. Celkové vítězství v 21. ročníku Grand Prix získal Nor Halvor Egner Granerud s 380 body, následovaný druhým v pořadí Polákem Dawidem Kubackim s 242 body a Rakušanem Janem Hörlem s 225 body.

Na pořadu byly hned dvě napínavé soutěže. Jako první přišly na pořad ženy, jimž kralovala Rakušanka Marita Kramerová, která dolétla na hranici 141,5 metru, čímž se zasloužila o nejdelší let žen na kopci u Schwarzbergu. Ta nakonec dosáhla na triumf, když ve dvou kolech nasbírala 255,7 bodu.

Klingenthal, přesněji tamní Sparkasse Vogtland Aréna, praskala o víkendu ve švech. A nebylo divu. Na programu tam byl 21. ročník Grand Prix v letech na lyžích, na kterou si do ochozů našlo cestu 2 500 diváků.

