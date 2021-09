Komentář: Co se to sakra děje?

Možná by se na úvod hodil spíše nějaký smajlík údivu. Co to jako zase mělo být? Jako fakt vážně?

Házená Kynžvart - Handball PSG Zlín | Foto: Roman Knedlík

Házenkářky Kynžvartu totiž o víkendu vyloupily pražský Eden, tedy sídlo českého vicemistra Slavie Praha. No dobře, stane se. Sice nováček interligy, ale dejme tomu. Ale to, jakým způsobem to svěřenkyně Petera Sabadky provedly, prostě musí budit alespoň mírné otazníky. Navíc opakovaně! Ostatně, posuďte sami… Řekněme po celozápasové přetahované tři minuty před koncem domácí Slavia nakročila řádně za vítězstvím a vedla o tři góly. Jenže celek odněkud ze Slavkovského lesa (když si pořádně zvětšíte mapu, tak obec s 1 500 obyvateli úplně normálně najdete) dokázal minutu před koncem vyrovnat a čtyři vteřiny před koncem strhnout výhru na svou stranu. Ano, to už jste možná četli. Já taky. Konkrétně minulý týden. Kynžvartské házenkářky doma proti Zlínu vyrovnávaly minutu před koncem Tamarou Jovičevič a tři, možná čtyři vteřiny před klaksonem stejná hráčka strhla výhru na stranu Kynžvartu. Teď vyrovnávala „pro změnu“ Jovičevič a vítězný gól, ať to nemáme úplně přes kopírák, obstarala Barbora Tesařová. A teď si vemte, že v sobotu čeká Házenou Kynžvart domácí zápas proti Písku. K tomu klub vyzve, ať si s sebou vezmete něco na nervy. Oni se v tom snad nějak vyžívaj! Člověk aby se začal trochu bát. Já vím, potřetí v řadě se to stát nemůže. Logicky… Ale vysvětlujte to svému podvědomí, že…