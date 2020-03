Úterý 10. března 2020. Toto datum se zcela jistě zapíše černým písmem do historie českého sportu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Kvůli možnému šíření nákazy koronavirem padlo rozhodnutí vlády České republiky, které zakázalo všechny akce s účastí nad 100 lidí, sportovní pak nevyjímaje, a to od včerejší 18. hodiny. A toto rozhodnutí přineslo do sportovních řad vlnu nevole. Vesměs se kluby z Karlovarského kraje shodly, že omezení je přísné, například ohledně otevřených obchodních domů, kde je kumulace lidí podstatně vyšší, a tím i riziko nákazy. Přistupují však k rozhodnutí zodpovědně i přesto, že se úterní rozhodnutí dotkne jejich soutěží, týmů a v neposlední řadě fungování v klubu. V Karlovarském kraji se to týká jak HC Energie Karlovy Vary, tak i VK ČEZ Karlovarsko nebo FB Hurrican Karlovy Vary. Navíc v době, kdy tyto kluby hrají play-off, a na pořadu tak bude i finanční ztráta.