Házenkářky Kynžvartu mají za sebou premiéru v nejvyšší soutěži. Na body sice nedosáhly, ale za svůj výkon na palubovce silné Dunajské Stredy a porážku 26:23 se rozhodně stydět nemusí. „Můžeme být spokojení,“shrnul pocity kouč Peter Sabadka.

Byť začátek zápasu vypadal z pohledu nováčka strašidelně. Kynžvart rychle prohrával 5:0. „Ne že bychom si nebyli schopni vytvořit střelecké příležitosti, měli jsme jich dostatek, celkem šest, dokonce i sedmimetrový hod, ale byla to z naší strany taková svázanost,“ přibližuje kynžvartský lodivod.

Na historicky první gól v interlize čekal Kynžvart do 9. minuty. „Vzali jsme si time, potom to z děvčat hned spadlo, z 5:0 jsme dokázali snížit na 6:4, měli výhodu přesilové hry, soupeř tam ale ukázal své kvality,“ líčí Peter Sabadka.

První poločas skončil 13:7 pro slovenského vicemistra. „V každém poločase jsme dostali 13 gólů, to není na palubovce takového favorita žádná hanba,“ má jasno trenér Házené Kynžvart.

Spokojen ale Peter Sabadka nemohl být v první půli s úspěšností střelby svých svěřenkyň. „Měli jsme 21 střeleckých pokusů, třicetiprocentní úspěšnost, to je strašně málo,“ je si vědom.

O přestávce bylo v kabině Kynžvartu o čem mluvit. „Racionálně, bez nějakých emocí jsme si dovysvětlili a upozornili se na podstatné věci, jako to, že máme využívat šířku hřiště, kde jsme měli největší prostor na to, dostat se do šancí,“ prozradil Peter Sabadka.

Slova zkušeného kouče se neminula účinkem. „Děvčata to začala plnit, některé věci nám v tomto směru začaly fungovat,“ poznamenal.

Co víc. Hosté stáhli náskok Dunajské Stredy na tři branky, druhou půli dokonce vyhráli 16:13! „Prokázali jsme výbornou trénovanost, kdy jsme soupeře v závěru tlačili z druhé vlny,“ popisuje trenér Házené Kynžvart.

„To je velmi cenné. Je to velmi dobrá vizitka, vyústění za odmakanou přípravu. Hráčky to teď měly v takhle těžkém zápase z čeho vytáhnout,“ dodává.

HC DAC Dunajská Streda - Házená KynžvartZdroj: HC DAC Dunajská Streda

Hosté sklidili za svůj výkon pochvalu také od domácího kouče Viktora Debreho. Dunajská Streda nemohla během celého zápasu nic vypustit. „Soupeř nestřídal, odehrál utkání v osmi lidech, nám se podílelo na gólech více hráček. Domácí to hrály s úzkou skupinou, nechtěly nic podcenit. Je výborné, že jsme na takového favorita dokázali v závěru vyvinout takový tlak, že se musel ještě strachovat o výsledek,“ pokyvoval spokojeně Peter Sabadka.

Markantní rozdíl byl v proměňování sedmimetrových hodů. Zatímco domácí přetavily v góly všechny tři pokusy, hosté ze čtyř hodů nedali žádný. „Tam vidím velký nepoměr, ale na hřišti klobouk dolů před našimi děvčaty, která ukázala vysokou morálku. Ve fázi, kdy soupeř vedl o osm branek, jsme to nezabalili. Většina zápasů, kde takhle prohráváte, tak skončí porážkou o třináct patnáct branek. My jsme to naopak dokázali stáhnout na tři góly. To jsou cenné faktory,“ poukázal na závěr Peter Sabadka.

Ten se už se svým týmem, stejně jako celý Kynžvart, může zaměřit na sobotu, kdy od 16 hodin čeká malé městečko ve Slavkovském lese velká interligová premiéra proti Zlínu.