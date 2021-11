V prvním utkání urvaly Vary cennou výhru 3:2 na sety, přesto jsou dveře pro oba týmy do hlavní fáze Ligy mistrů otevřené. Karlovarsko tak má před sebou poslední krok, který však bývá nejtěžší. Své o tom ví i smečař Karlových Varů Lukáš Vašina.

Lukáši, máte před sebou rozhodující bitvu, která vás může nasměrovat do hlavní fáze Ligy mistrů, ale poslední krok bývá nejtěžší…

Ano, to máte pravdu, poslední krok bývá nejtěžší, ať už se to týká čehokoliv. Jsme si vědomi toho, že Lisabon je velmi dobrý a kvalitní soupeř, který má v týmu takové hráče, kteří si už tímto dokázali několikrát projít, a myslím si, že u nás budou chtít podat výkon na hranici rizika. Zato my musíme jít balon po balonu, set po setu a podat co nejlepší výkon, který by nás eventuálně mohl posunout do Ligy mistrů.

Lisabon již na své palubovce prokázal své kvality, když dokázal během duelu smazat dvousetové manko…

Je škoda, že jsme vedení 2:0 nedokázali proměnit v tříbodové vítězství, protože by se nám poté doma dýchalo mnohem lépe. Ale pokud chceme postoupit, tak chceme doma před našimi skvělými fanoušky tento zápas vyhrát. Zase na druhou stranu si myslím, že odvézt si vítězství z Lisabonu z jejich palubovky je velmi cenný skalp a zároveň pro naši mentální pohodu do odvety to je velmi důležité vítězství.

VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: Daniel SeifertCo si myslíte, že bude v odvetném souboji rozhodovat?

Tak určitě jako v každém jiném souboji bude rozhodovat chuť po vítězství a velká bojovnost. Ten, kdo bude mít tyhle dva atributy silnější a bude na zápas lépe připravený, bude mít oproti soupeři velkou výhodu. Ale z hlediska herního si myslím, že zápas bude rozhodovat především servis a obrana. Bude záležet na tom, jak moc soupeře odtáhneme od sítě, aby se nám poté lépe bránilo.

Může být pro vás povoleným dopingem domácí prostředí, kdy se soupeř bude muset obejít bez svých fanoušků, kteří vytvořili při prvním utkání skvělou atmosféru?

Určitě ano, pokaždé když hrajeme doma, tak se na své fanoušky velmi těšíme. Dokážou vytvořit skvělou atmosféru a troufám si říct, že jsou jedni z nejlepších v naší lize, určitě to pro nás bude velký doping, že tak důležitý zápas budeme hrát v domácím prostředí, a jak už jsem zmiňoval, před našimi skvělými fanoušky, kteří jsou zároveň i naším sedmým hráčem na hřišti. Abych se vrátil k fanouškům v Portugalsku, dokázali vytvořit elektrizující atmosféru, myslím si, že fanoušci portugalského Lisabonu určitě hostujícím hráčům budou chybět.

Na co byste tedy fanoušky do míčovky pozval?

Fanoušky bych rád pozval na velmi kvalitní evropský volejbal, který je zároveň vyvrcholením předkola Ligy mistrů. Jak už jsem zmiňoval v předchozích odpovědích, bez fanoušků to není ono, potřebujeme vás co nejvíc, abychom to společně dokázali! Už se na vás těšíme!