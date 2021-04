Dnes od 17.10 hodin za přítomnosti televizních kamer ČT sport budou chtít ukončit finálovou sérii s protivníkem z Českých Budějovic, nad kterým vedou na zápasy 2:0, a pouhý bod jim chybí, aby mohli nad své hlavy pozvednout mistrovský pohár.

„Nevím, jestli je to rozhodující zápas. Je to jen další zápas v řadě,“ je opatrný před třetím utkáním finálové série prezident Karlovarska Jakub Novotný, který již dva měsíce dodržuje své rituály pověrčivosti, když se neholí anebo nosí stejné sako.

A ví proč. Poslední krok bývá nejtěžší a Jihočeši zamíří na západ Čech s cílem prodloužit sérii a navrátit ji zpět na jih Čech. „Může být poslední a nemusí,“ je si vědom Novotný. Do duelu, který může rozhodnout o novém mistru UNIQA extraligy, však budou vstupovat Karlovaráci s nálepkou favorita.

„Půjdeme do něj jako do jakéhokoliv jiného zápasu. Vyhrát,“ upozorňuje Novotný.

Pokud by se ke Karlovarsku obrátila volejbalová štěstěna zády, stěhovala by se finálová série zpět na jih Čech, kde by se případný čtvrtý duel finálové série odehrál v pátek 16. dubna.