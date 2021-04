V 8 hodin ráno odjezd z Olympu Praha, v 11 hodin nástup na palubu a odlet směr Moskva. Jiří Orság, Kamil Kučera, Patrik Krywult, Jiří Gasior, Josef Kolář, Michaela Skleničková, Tereza Králová, fyzioterapeutka Kristýna Gažovičová… Další skupina české vzpěračské reprezentace se dnes vydává na mistrovství Evropy do Ruska.

První váhově „lehčí“ skupina je pod vedením trenérů Pavla Ivaniče a Luďka Bečváře na místě evropského šampionátu. Ten začal již v sobotu.

První z Čechů zasáhl do bojů ve váze do 55 kilogramů František Polák. „Jeho vystoupení lze hodnotit vysoce pozitivně,“ uvedl spokojeně Karel Pohl z Českého svazu vzpírání. Polák překonal hned šest českých rekordů a v Moskvě obsadil celkově devátou příčku.

Svou soutěž má za sebou také Petr Petrov v „šedesátsedmičce“. Ten ale kvůli nezvládnutému trhu nedokončil, přestože v nadhozu výkonem 165 kilogramů pokořil český rekord.

V nastaveném trendu, co se posouvání vlastních maxim týče, hodlají pokračovat i „těžkotonážníci“. „Cíl je jasný, zvednout osobáky a dostat se na olympijské hry v Tokiu,“ hlásí Kamil Kučera, který přijde na řadu v neděli společně s Jiřím Orságem ve váze nad 109 kilogramů.

I když to nebude vůbec jednoduché. „Podle toho, co vidíme od kolegů z lehčích váhovek, tak to v Moskvě vypadá sakra dobře. Takže už i my se tam těšíme,“ dodává bojovně naladěný rodák ze Sokolova.

Pro Kamila Kučeru s jeho reprezentačními kolegy vrcholí boj o vysněnou účast pod pěti kruhy. „Všichni si v této dvouleté olympijské kvalifikaci saháme na dno svých sil a i přes všechna zranění, psychické útrapy a vyčerpání pořád věříme, že se zlepšíme,“ je přesvědčen.

Závěrečná slova před odletem si nechal Kamil Kučera tradičně pro fanoušky a všechny podporovatele. „Za celou naši reprezentaci děkujeme všem, co za nás bojují, fandí, drží pěsti, i když to zrovna nevyjde. Těm, co nás podporují za jakýchkoliv podmínek, jako je Olymp centrum sportu Ministerstva vnitra. Patří jim velké díky. My tam půjdeme a zvedneme co nejvíce,“ slibuje český reprezentant.