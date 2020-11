Karlovarský naturální kulturista dosáhl v kategorii tělesně postižených na titul mistra Evropy. Do slunné Florencie se tak sjelo sto čtyřicet naturálů ze všech koutů Evropy, kteří se představili celkem v šestadvaceti soutěžních kategoriích.

Zdroj: Archiv Petra Lindáka

„Až do poslední chvíle se nevědělo, jestli se závod uskuteční a bude možné do Itálie na závod vycestovat,“ naráží Petr Lindák, který se celoročně připravuje ve Sport Studiu Prima, na nejistotu, která byla zapříčiněna pandemií koronaviru.

Nakonec se však se svým doprovodem Jaromírem Práškem a Janem Záhorským na závody vydal a splnil si tak velký sen, získal titul mistra Evropy.

„Letošní příprava byla zcela jiná, než byly ty předešlé. Vše totiž bylo poznamenáno celosvětovou pandemií, o to byla příprava těžší, když byly jak fitness centra, tak i posilovny čtrnáct dní před soutěží ještě zavřeny,“ přibližuje Lindák nesnáze, se kterými se musel během přípravy vypořádat.

Zdroj: Archiv Petra Lindáka

O to víc si úspěchu na mezinárodní scéně cení. „Jsem moc rád, že jsme se nakonec závodu mohli zúčastnit a prakticky se nám povedlo to, co jsme si naplánovali. I přes obtíže v přípravě si úspěchu o to více cením,“ prozrazuje s úsměvem čerstvý mistr Evropy. „Musím také poděkovat nejen svému doprovodu, trenérům, ale také sponzorům, bez jejichž pomoci by to zcela jistě nešlo,“ vzkazuje závěrem poděkování Lindák.