V sobotu 1. února se v Itálii pojede závod Toblach-Cortina, který měří dvaačtyřicet kilometrů a bude čtvrtým pokračováním prestižního seriálu dálkových běhů na lyžích v řadě.

Bauerova družina si v něm bude chtít spravit chuť po posledním startu, který zkomplikovala změna počasí.

Na nedělní Marcialonze potrápily servismany pozměněné podmínky a výběr lyží probíhal na poslední chvíli.

Teď trojice členů eD system Bauer Teamu testuje svou výbavu přímo v dějišti závodu už v průběhu týdne, protože zůstávala v Itálii.

„Pauza mezi závody je krátká, Marcialonga se jela v neděli a Toblach-Cortina startuje v sobotu. Chtěli jsme ušetřit čas a síly spojené s cestováním, proto Alexis Jeannerod, Honza Šrail a Roxane Lacroixová jen přejeli do dějiště dalšího závodu, společně s Láďou Ryglem z našeho servisu. Zejména Alexis potřebuje co nejvíc testovat, protože letos přešel na nové lyže,“ vysvětloval na úvod šéf týmu Lukáš Bauer.

Jeho eD system Bauer Team bude mít na startu opět šest členů. Zmiňovanou trojici doplní ještě Kateřina Smutná, Anna Sixtová a Ilja Černousov. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo vrátit se k umístěním před Marcialongou, kde nejen nás potrápila změna počasí a s ní spojený výběr lyží. Chtěli bychom si teď trochu spravit chuť,“ poukázal Bauer.

Nejlepšímu středoevropskému týmu v seriálu Visma Ski Classics patří stále šestá příčka v celkovém hodnocení, Kateřina Smutná je pak čtvrtá v tom individuálním.

„Závodníkům samozřejmě přeji co nejlepší výsledky, zajímá mě ale především soutěž týmů. První pětka je pořád můj cíl a k tomu bychom potřebovali zajet nějaký hezký výsledek,“ vypočítával Bauer.

Šestici jeho závodníků teď čeká 42 kilometrů dlouhý závod, tedy výrazně kratší porce než v předchozích třech dějstvích. „Svádí to k tomu, že by závod mohl být jiný, ale já si myslím, že bude průběhem podobný jako Marcialonga, to znamená dojezd pohromadě, nebo ve větších skupinách,“ podotkl Bauer.

Loňský ročník závodu se startem v Toblachu a cílem v Cortině byl kvůli hrozícím lavinám zrušen, v tom dosud posledním stála na stříbrném stupínku Kateřina Smutná, která tento italský podnik dokázala ještě o rok dříve vyhrát.

Jak se jí a týmovým kolegům z eD system Bauer Teamu bude v Itálii dařit tentokrát, bude jasné v sobotu. Ženy se na start postaví v 8.30, muži o 40 minut později.