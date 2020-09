Nedělní odpoledne na karlovarském Hipodromu Holoubek bude patřit plnokrevným benjamínkům. Hlavním bodem osmidílného programu složeného z šesti rovinových a dvou překážkových dostihů bude 39. Cena zimní královny DS PEGAS.

Ilustrační foto. | Foto: Marcela Klingorová

Nejvýznamnější dostih pro dvouleté klisny vznikl před lety právě v Karlových Varech. Později se dění přesunulo na centrální závodiště ve Velké Chuchli. V posledních desetiletích býval dějištěm výhradně mostecký hipodrom. Do lázeňského města se vrátilo po více než dvou desítkách let. Generálním partnerem dostihu je úspěšná dostihová stáj Jiřího Trávníčka. Příznivce českého chovu budou v testu kategorie Listed na distanci dlouhé 1.600 m jistě zajímat výkony čtyř tuzemských rodaček v konkurenci pětice zahraničních odchovankyň. Dobrý výsledek můžeme očekávat od suverénní vítězky chuchelského dostihu třetí kategorie Solemeeny (ž. P. Foret), Orlene (ž. M. Havelková), která v obou dosavadních trojkových startech posbírala druhá místa, i od impozantní vítězky srpnového trojkového dostihu v Lysé La Fantazie (ž. A. Florian). Výzvou pro sázející je majitelka komického jména Na Josefa (ž. V. Korečková), která třikrát startovala v dostizích v třetí kategorii, kde jednou skončila pátá a dvakrát třetí. Napodobí loňský triumf Fragy její tréninková i stájová kolegyně a premiantka Simsonovy ceny Muguruza (ž. J. C haloupka)? Nebo roli největší favoritky splní vítězka srpnové Ceny Masise Giannina (ž. D. Liška)?