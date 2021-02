Ani letos se volejbalová štěstěna na stranu hráčů ze západu Čech ve finálové bitvě nepřiklonila. „Liberec byl ve finále rozhodně lepší,“ vracel se zklamaně k finálovému utkání s libereckou Duklou, které Vary prohrály 0:3 na sety, smečař Lukasz Wiese.

Přitom Karlovarsko pomýšlelo na vítěznou trofej. A aby ne. Poprvé ve své klubové historii totiž hostilo ve své hale míčových sportů jeden z vrcholů volejbalové scény. Do Final eight Českého poháru vstoupilo úspěšně, když ve čtvrtfinále vyřadilo nevyzpytatelný tým pražských Lvů, jež porazilo 3:0 na sety.

„Zápas se Lvy byl náročný, ale byli jsme připraveni bojovat a myslím si, že jsme byli i lepším týmem a po zásluze vyhráli a postoupili,“ připomíná Wiese úspěšný vstup do pohárového ošidného kolotoče.

Lukasz Wiese patřil ve Final eight Českého poháru k nejlepším hráčům celého turnaje, ale ani to nepomohlo Karlovarsku k vysněnému triumfu.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

I druhý duel, který se nesl v duchu semifinále, Karlovarsko zvládlo, když dokázalo porazit kometu letošní volejbalové sezony Ústí nad Labem 3:0 na sety, ale tentokrát se Vary měly na palubovce co otáčet, když hosté ze severozápadu Čech jim nedali žádný balon zadarmo.

„Sice skóre bylo 3:0 v náš prospěch, ale byl to velmi tvrdý boj, který nás stál hodně sil. Kdybychom si nepomohli kvalitním servisem, tak zápas mohl skončit zcela jinak,“ upozorňoval polský volejbalista ve službách Karlovarska na kvality Ústí nad Labem.

Následoval finálový souboj, ve kterém se postavil Karlovarsku do cesty v souboji o triumf v Českém poháru Liberec. Právě hosté zpod Ještědu se ve finále blýskli kvalitním výkonem, ze strany Varů to bylo volejbalové trápení. Liberec tak zúročil svou bojovnost a hlad po vítězství, když finále vyhrál v poměru 3:0 na sety a zaslouženě získal vítěznou trofej.

„V utkání s Libercem se nám nedařilo, soupeř byl ve finále rozhodně lepší,“ připomněl Wiese karlovarské trápení, které přišlo v nejhorší moment Českého poháru. Na smutek však není žádný čas, o slovo se totiž hlásí vrchol UNIQA extraligy, ožehavé play-off.

„Po pohárovém finále jsme měli svých pět minut smutku, ale dny plynou rychle a my máme pořád stejné cíle, vyhrát ligu, ale víme, že to bude nesmírně těžké. Vracíme se do práce a budeme vyhlížet soupeře pro čtvrtfinále,“ dodává závěrem Lukasz Wiese.