V úvodním duelu skupiny B v italském Trentu sice Karlovarsko nestačilo na německý velkoklub VfB Friedrichshafen, kterému podlehlo 1:3 na sety, ale právě díky úspěchu ve třetím setu, kdy Varáci dosáhli na premiérový set v Lize mistrů, mohli do své klubové historie zapsat velmi cenný milník, když tak splnili svou první metu.

Zdroj: CEV Champions League Volley 2021/Karl Fred

Co se týče duelu, s nálepkou favorita nastupovali do utkání v BLM Group Areně v Trentu volejbalisté Friedrichshafenu. To potvrdili i v prvním setu, když týmu ze západu Čech nedali příliš šancí a díky skvělému servisu za osmnáct minut získali první bod, když úvodní set vyhráli v poměru 25:14.

„Soupeř byl v prvním setu lepší,“ vrací se k prvnímu vystoupení Ligy mistrů na italské půdě trenér Karlovarska Jiří Novák. „My jsme se v prvním setu rozkoukávali a adaptovali, i když jsme chtěli na soupeře vlétnout a vnutit mu trochu náš styl hry, ale bohužel jsme dostali pět es, a navíc někteří hráči byli ze zápasu až moc vyjukaní a nepředvedli, co v nich je,“ zklamaně popisoval první set Novák.

To ve druhém už to bylo v podání Karlovarska o něčem jiném, když si vytvořilo několikabodový náskok, o který však v závěru přišlo, když se druhý set lámal za stavu 21:21, kdy hráči Friedrichshafenu posléze uhráli v řadě tři body a nakonec dovedli set do výhry 25:21.

Zdroj: CEV Champions League Volley 2021/Karl Fred

V závěru druhého setu naskočil do zápasu nahrávač Martin Kočka, a tím přišlo na program ještě více oživení hry varského výběru, když bodově ožili univerzál Patrik Indra či smečař Lukáš Vašina.

„Ve druhém setu jsme hru trochu stabilizovali, koncovku jsme ještě prohráli, ale už se trochu vrátila sebedůvěra, kterou jsme potvrdili ve třetím setu, kdy to oživil příchod Martina Kočky a trochu změna stylu,“ narážel karlovarský trenér na premiérový zisk setu v prestižní soutěži.

Zdroj: CEV Champions League Volley 2021/Karl Fred

Ve čtvrtém dějství však opět potvrdil volejbalovou kvalitu Friedrichshafen, který si vypracoval několikabodový náskok, který si v klidu pohlídal a dovedl duel po pětadevadesáti minutách do vítězného konce.

„Bohužel ve čtvrtém setu už nás soupeř opět odtáhl a budoval si bod po bodu náskok. My jsme se zadrhli v jednom postavení a bohužel už jsme se nedokázali vrátit,“ zakončil své hodnocení zápasu s německým týmem Novák.

CEV Champions League – skupina E

VK ČEZ Karlovarsko – VfB Friedrichshafen 3:1 (14:25, 22:25, 25:23, 16:25). Rozhodčí: Koen Luts (Belgie), Alexandros Mylonakis (Řecko. Bez diváků. Čas: 95 minut.

VK ČEZ Karlovarsko: Wilson, Keemink, Lux, Patočka, Indra, Vašina, libero Pfeffer (stř. Gustavsson, Wiese, Kočka).

VFB Friedrichshafen: Vincic, Marechal, Bohme, Weber, Juhkami, Fiel Rodriguez libero Steuerwald (stř. Mote, Worsley, Van de Velde, Balean),

Další utkání skupiny E: Trentino Itas (Itálie) – Lokomotiv Novosibirsk (Rusko) 3:2 (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 15:2).