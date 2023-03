Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří šli hned ve třetí minutě do vedení, z první vážnější akce zápasu slavil úspěch Martin Zozulák. Poté ale začali úřadovat na pardubické palubovce hosté z lázní. Nejdříve povedenou střelou z otočky zařídil srovnání Ivan Tomčo. V desáté minutě šly Vary poprvé do vedení, kdy přihrávku Strachoty zužitkoval navrátilec do sestavy Miloš Tyl. Strachota se domácím fanouškům připomněl před koncem první třetiny ještě jednou, v šestnácté minutě zakončil parádní individuální akci a zvýšil již na 1:3.