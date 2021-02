Lukáš Ticháček, kapitán VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„Určitě je fajn si v tomto věku zahrát Ligu mistrů,“ vysvětluje Ticháček, který už ve své kariéře jednou pozvedl nad svou hlavu vítězný pohár Ligy mistrů.

„Není to o tom, jestli se těším, ale spíše to beru jako další tři zápasy v už tak nabitém hracím plánu,“ upozorňuje zkušený nahrávač, který při prvním turnaji Ligy mistrů kvůli zranění absentoval.

I on rád uvítal, když po utkání s Kladnem následovalo dvoudenní volno a následně přišla na pořad příprava na druhý turnaj Ligy mistrů, který se tentokrát odehraje v německém Friedrichshafenu.

„Náš hrací plán je šílený a každý volný den se hodí,“ naráží kapitán Karlovarska na nabitý volejbalový program, který jeho tým v této sezoně absolvuje.

Před odjezdem do Německa posílilo Karlovarsko o univerzála Daniela Římala, který tak doplnil na tomto postu Patrika Indru. „Posila to bude,“ vítá posílení týmu Ticháček.

Karlovarsko tak bude mít o motivaci postaráno. První cíl, kterým bylo uhrát v Lize mistrů první set, už má splněný, před sebou má další výzvy, první bod či první vítězství.

„Motivaci si myslím, že bude mít každý jinou, individuální, protože je to Liga mistrů, a jak říkám, pro ty mladší hráče je to možnost ukázat se a posunout se někam v kariéře, ale samozřejmě přepsat historii klubu taky není špatné, takže teď už stačí vyhrát aspoň jeden zápas,“ vypočítává s úsměvem šéf karlovarské kabiny.

Sám ale ví, že karty jsou rozdány zcela jinak. „My nejedeme do Německa v roli, že si můžeme vybírat, kolik toho vyhrajeme nebo nevyhrajeme. My tam prostě jedeme válčit a uvidíme, co se nám povede,“ uznává sílu soupeřů Ticháček.

„Může se stát, že ani jedno utkání nevyhrajeme, protože ti soupeři jsou v podstatě lepší než my,“ zůstává při zemi Ticháček.

„Záležet však bude, co předvedeme v těch prohraných zápasech. Člověk může být spokojený se svým výkonem i s výkonem týmu, pokud ze sebe vydá všechno a udělá fakt všechno pro to, aby ty tři mančafty s námi výhry neměly zadarmo a musely o ně bojovat,“ dodal závěrem kapitán Varů.