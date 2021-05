Své kvality potvrdil i ve finálové sérii UNIQA extraligy s českobudějovickým Jihostrojem. „Když jsem před zápasem říkal, že musíme do utkání vstoupit sebevědomě, tak by mě možná ani ve snu nenapadlo, že bychom první dva sety vyhráli 6:0 nebo 6:1,“ vracel se Indra s úsměvem a odstupem času k rozhodujícímu pátému duelu série, která určila nové mistry extraligy.

„Vstup do utkání úplně perfektní,“ chválil si dvousetový náskok, který Karlovarsku přiblížil zlaté medaile. Jenže ani Jihostroj se ve finálové bitvě i přes nepříznivý stav nevzdával.

„Ve třetím setu se již Budějovice určitě zlepšily, my jsme možná trochu polevilia zase si mysleli, že to půjde zase samo, ale to se nám vymstilo,“ narážel Indra na snížení soupeře. A napilno měli hráči Karlovarska i ve čtvrtém setu.

„Měli jsme v hlavě, že nechceme jít do tie-breaku, takže jsme celý set bojovali. Vše se zlomilo, až když padl ten pětadvacátý bod, do té doby to bylo velice vyrovnané a mohlo se stát úplně cokoliv,“ upozorňuje karlovarský univerzál, že titul, který posléze jeho tým vyhrál, stál hodně sil.

Karlovarsko, které v sérii, v níž vítěz bral vše, vyhrálo 3:2 na zápasy, vystřídalo na volejbalovém trůnu právě tým Českých Budějovic. Vary tak mají za sebou velmi úspěšnou sezonu.

„S touto sezonou jsem velice spokojený, máme dvě medaile,“ připomíná Indra ještě stříbrnou placku z Českého poháru. „Možná ten pohár, to chtělo tu zlatou,“ říká upřímně.

„Mám z titulu obrovskou radost, je to můj jeden z nejlepších volejbalových úspěchů a hrozně si ho vážím,“ naráží Indra na premiérový mistrovský titul v seniorské kategorii. Po mistrovských oslavách v režii Karlovarska zamířilo karlovarské účko domů, kde se podělilo o svou mistrovskou radost.

„Moc volna není, takže jsem navštívil mou rodinu a poté jsem zamířil zpět do práce,“ říká závěrem Indra, který zamířil do Českých Budějovic plnit reprezentační povinnosti.