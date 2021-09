„Náš úkol je teď dát nesehraný tým dohromady a prokousat se podzimem,“ nastínil nejbližší volejbalové plány prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný.

Karlovarsko mělo silné zastoupení na mistrovství Evropy, kde se představili hned čtyři hráči, jak jste spokojen s jejich vystoupením?

Jsem moc spokojený. Česká reprezentace odehrála dobrý turnaj, porazila olympijské vítěze a my jsme na hřišti měli dva hráče stabilně a další dva na střídačce. Lukáš Vašina se předvedl ve skvělém světle, kdyby takto hrál i v lize, tak se nebojím. Zajda (pozn. red. Adam Zajíček) zase předvedl, že je jedním z lídrů týmu. Obecně si myslím, že družstvo hrálo kompaktní volejbal na hranici svých možností a dokázalo si, že může hrát i porážet i ty nejlepší. Tři výhry, to už jsme dlouho na mistrovství Ev-ropy neměli. Trenér Novák navíc vtiskl týmu i tu neútočnou stranu čili poctivost v obraně, v mezihře a tak dále. Na ty nejlepší nám pak chybí možná lepší příjem, servis a udržení té úrovně po delší dobu. Zkrátka to, co je pro nás skvělé, je pro ty nejlepší normální. A tam se potřebujeme dostat.

Jak se promítla absence reprezentantů do přípravy A-týmu, která se obešla prakticky celá bez nich?

My jako klub jsme do národního družstva a do mistrovství Evropy mužů investovali opravdu hodně. Jednak to byli hráči, ale hlavně i trenér a statistik, takže jsme tím vlastně trošku ohrozili i chod A-týmu v přípravě. Nicméně to byla part of the deal, udělal to tak každý klub. Celou přípravu odjel asistent trenéra Jakub Koloušek a myslím, že to bylo velmi pozitivní. Samozřejmě tu bylo málo hráčů, chyběl i Jakub Ihnát, který měl odjet na mistrovství Evropy se Slovenskem, ale tři dny před akcí si udělal ošklivý výron, a tak ho na začátku sezony budeme postrádat. To je sport, není to poprvé ani naposled. Náš úkol je dát nesehraný tým dohromady a prokousat se podzimem.

Volejbalovou sezonu jste zahájili úspěšně, když jste se stali historicky prvním vítězem českého Superpoháru. Má tato soutěže u nás budoucnost?

Ano, je to vítěz ligy proti vítězi poháru, případně druhému v poháru. Všechny větší ligy tím otevírají sezonu a je to vlastně poslední vzpomínka na minulý ročník. Taky je to marketingový produkt. Samozřejmě tu bylo domácí mistrovství Evropy, ale rozhodli jsme se, že to zkusíme i tak, a aspoň do budoucna uvidíme možnosti toho produktu a můžeme ho rozvíjet do dalších ročníků. Zajistili jsme televizní přenosy pro utkání žen i mužů, máme teď na čem stavět.

VK ČEZ Karlovarsko 2021/2022.Zdroj: VK ČEZ KarlovarskoJiž v úterý vás čeká start extraligy, která je domácím vrcholem. Vy budete v novém ročníku obhajovat mistrovský titul, s jakými ambicemi budete do extraligy vstupovat?

Obhajujeme mistrovský titul čili musíme mít vysoké ambice. U nás se to nemění nikdy, máme vysoké ambice, ale respektujeme sílu soupeřů. A víme, že každý chvilku tahá pilku. Navíc nám hned na začátku října začíná kvalifikace na Ligu mistrů s mistrem Rumunska, což taky bude velmi těžké. Zde chceme udělat vše pro to, abychom se probojovali třemi koly do základní části. Systém je krutý, loni jsme byli v základní skupině, letos už musíme hrát kvalifikaci.

Vše se však odvíjí od financí, napomohl vám titul mistrů republiky k lepšímu ekonomickému zajištění klubu?

Dobré výsledky jsou pokaždé k dobru. Znamená to, že svoji práci děláme dobře. Rozpočet je vždy hlavní starost a mohu říci, že až na jednu věc ho máme téměř dotažený. Prodloužili jsme kontrakty se všemi velkými partnery v čele s generálním partnerem ČEZ. Stejně tak i se skupinou Penta, naším partnerem ve zdravotnictví, nebo s firmou Medeor, naším partnerem v rehabilitaci. Nově můžeme potvrdit technického partnera, a to firmu Auto Eder, které velice děkujeme, že můžeme nově propagovat automobily značky Toyota a Lexus. Nově jsme navázali spolupráci i s jednou z největších firem v kraji, Sokolovskou uhelnou. Všem partnerům jsme velmi vděční.