ZDENĚK PLACHÝ

Sice okleštěný, ale bude. V sobotu opanuje Lázně Kynžvart 46. ročník poháru v mládežnické házené, který se posedmé odehraje jako Memoriál Milana Prokeše. „Prioritou pro nás bylo zachovat tradici a nepřetrhnout nit,“ říká Daniela Radová z pořádajícího klubu.

Do Slavkovského lesa tak zamíří starší a mladší žačky z Tachova, Plzně, Písku, Prahy, Milevska, Strakonic, Jindřichova Hradce, Strážnice, Liberce, Chomutova a Chebu. „Je to komplikované, ale hráčky i trenéři a vlastně i diváci jsou natěšení. Takový zájem jsme na jednodenní turnaj ani nečekali. Bylo dokonce přihlášené i jedno slovenské družstvo, ale kvůli nejasným podmínkám, co se týče přechodu hranic, které se neustále měnily, se nakonec odhlásilo,“ pokračuje Daniela Radová.

Kvůli zeštíhlení turnaje tak letos nebudou startovat minižákyně. „Ty jsme museli vypustit,“ dodávají pořadatelé.

Hrát se bude na čtyřech hřištích. Na travnatém v Léčebných lázních, asfaltovém v areálu místní TJ, tartanovém u základní školy a na tom ligovém přímo ve sportovní hale. „Do haly bohužel diváky nepustíme, venku ale mohou být,“ přibližuje Daniela Radová.

Celé sobotní klání se odehraje s jednou výraznou novinkou. „Hrajeme úplně bez sledování výsledků. Nechceme děti dostávat po tak dlouhé pauze pod tlak. Hrají pro zábavu a všichni si odvezou speciální covidové zlaté medaile, protože toho, kdo se vrátil ke sportu, považujeme za vítěze,“ ohlásili organizátoři.

Ti mají už jen jedno přání. „Hezké počasí, dobrou náladu a žádné komplikace,“ usmívá se Daniela Radová.

Akce se uskuteční díky pomoci města Lázně Kynžvart, základní škole a Léčebným lázním.

Začíná se v 9 hodin, předpokládané vyhlášení výyledků proběhne v 18.00.