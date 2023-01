Novák v celkovém pořadí ztratil na Klaeba tři minuty a sedmnáct sekund. Dělila ho necelá půlminuta od první desítky. Doplatil na ztrátu z úterního závodu na 10 kilometrů klasicky, kde i kvůli problémům s lyžemi obsadil až 44. místo.

V průběžném pořadí Světového poháru si díky bodům za úspěch v Tour polepšil na osmé místo. Druhý český reprezentant Adam Fellner se na sjezdovku vyšplhal jako pětačtyřicátý a celkově se zařadil na 41. místo.

Sjezdovku už potřetí vyjel nejrychleji Nor Simen Heg᠆stad Krüger, který se díky tomu posunul na druhé místo celkového pořadí. Na Klaeba v sedmé etapě najel tři čtvrtě minuty, ale celkově za ním pořád zůstal bezmála o minutu. Klaeba celkový triumf vynesl do čela průběžného pořadí SP. Vede o 54 bodů před krajanem Paalem Golbergem.

Třetí příčku celkově obsadil Hans Christer Holund, takže Norové stejně jako v roce 2014 obsadili na Tour kompletní stupně vítězů. Pomohl jim k tomu i nezdar Švéda Calleho Halfvarssona, který byl dnes až dvaadvacátý a propadl se ze druhého místa v celkovém pořadí až na šestou příčku.

Výsledky SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme – stíhací závod na 9 km volně, muži: 1. Krüger 31:20,4, 2. Holund (oba Nor.) -4,8, 3. Lapierre (Fr.) -25,0, 4. Röthe (Nor.) -27,4, 5. Moch (Něm.) -38,9, 6. Klaebo (Nor.) -45,5, … 15. Novák -1:19,5, 45. Fellner (oba ČR) -3:15,4.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Klaebo 2:44:28,9, 2. Krüger -59,5, 3. Holund -1:21,3, 4. Pellegrino (It.) -1:44,4, 5. Golberg (Nor.) -2:05,3, 6. Halfvarsson (Švéd.) -2:09,2, … 11. Novák -3:17,0, 41. Fellner -9:11,9.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Klaebo 1282, 2. Golberg 1228, 3. Pellegrino 982, 4. Holund 876, 5. Krüger 844, 6. Halfvarsson 793, … 8. Novák 674, 77. Černý 110, 96. Šeller (oba ČR) 56, 116. Fellner 42.