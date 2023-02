„Závodil jsem tady ještě v juniorech, když tu byl Světový pohár, tak jsem tu nejel ani jednou,“ poukazoval novohamerský rodák na svou premiéru, která ho čeká na tratích v Planici. Nabitý program mistrovství zahájí ve středu 22. února kvalifikací na deset kilometrů volně. A překvapit může mezi světovou elitou i Novák, který během sezony pronikl v individuálních závodech do TOP 15 a ve sprintu byl dokonce třikrát v desítce, včetně jedné finálové účasti. „Jsem malinko nervózní, možná na to všechno myslím až moc. Nervozita je ale normální a značí, že jsem připravený. Z mentálního hlediska to rozhodně není špatné,“ prozradil před startem šampionátu Michal Novák.

Michal Novák si polepšil na 11. místo v Tour de Ski

Ten přípravu rozložil mezi Itálii a Česko, v každé z těchto štací se zaměřil na trochu jiný aspekt tréninku, tak aby formu vyladil co možná nejlépe. „Ze závodů ve Francii jsem se vrátil zpátky do Livigna, kvůli nadmořské výšce a taky proto, že nám to tam sedí. Je tam takové správné mikroklima, takže to byla sázka na jistotu. Strávil jsem tam nějaký týden navíc, udělal jsem objemovou práci a najíždění do intenzity. Po návratu jsme jeli hlavně na intenzitu a rychlost. Myslím, že jsme přípravu kvalitně promysleli a povedlo se nám to přenést do reálu. Bylo to na jedničku,“ pochvaloval si Novák.

Českou výpravu zaskočilo ve Slovinsku teplé počasí. „V Planici je hrozné vedro a má to tak být minimálně na první půlku mistrovství. To jsme v přípravě ani v této sezóně vůbec nezažili a je to trošku šok,“ narážel Novák na vysoké teploty, které v dějišti mistrovství světa panují.

Novák po Lillehammeru v elitní desítce Světového poháru

„Tělo na to není zvyklé a maximální výkon v takovém vedru je trochu jiný. Mně sedí spíš zima,“ poukazoval šestadvacetiletý lyžař. Ten si prozatím užívá úspěšné tažení ve Světovém poháru, na které by chtěl navázat i na vrcholu sezonu. „Převažují pozitivní pocity. Povedla se Tour de Ski, jak v celkovém pořadí, tak super jednotlivými výsledky. V pořadí SP jsem jedenáctý, i když jsem vynechal Davos a Toblach, o tom jsem snad ani nesnil. Vše šlo dle plánu,“ ohlédl se zpět Novák.

„Vše se uvidí až na závodech, ale pocitově a subjektivně se cítím dobře. Očekávám od sebe, abych podal co nejlepší výkon. Chci se koncentrovat tak, abych už během závodu věděl, že podávám dobrý výkon. A když to bude stačit na umístění do desátého místa, budu úplně nadšený. Počítal jsem soupeře, kteří na to mají, a je jich určitě víc než deset. Takže vše kolem desátého místa bude super výsledek,“ prozradil své cíle a očekávání na mistrovství Novák.

Středa, 22. února: muži, 10 km volně (kvalifikace), 13.30; čtvrtek, 23. února: muži, sprint klasicky (kvalifikace), 12.00, finále sprintu 14.30; pátek, 24. února: muži, skiatlon 15/15 km, 14.00; neděle, 26. února: team sprint, kvalifikace, 11.30, team sprint, finále 13.30; středa, 1. března: muži, 15 km, volně, 12.30; pátek, 3. března: muži, štafeta 4 x 10 km, 12.30; neděle, 5. března: muži, 50 km, klasicky s hromadným startem, 12.00.